Fotbalistele de la Farul, din derby in derby: Au curaj sa se dueleze cu oricine. Cand esti puternica, nu ti-e frica de nimeni“ (GALERIE FOTO)

- A saptea victorie din tot atatea meciuri pentru echipa feminina de fotbal Farul Constanta a venit astazi, pe teren propriu, in derby ul cu Liceenii Topolog, contand pentru etapa saptea a Ligii a 2 a, seria intai.Pregatita de un staff tehnic format din Ionut Florea antrenor principal , Marius Cojocaru…

- Toate cele trei echipe de pe podium au victorii pe linie pana acum, formatia de pe litoral ocupand prima pozitie gratie unui golaveraj superior. Ultima victorie a "fetelor mariildquo; a fost obtinuta cu al doilea cel mai mare scor din campionat de pana acum. Nicoleta Deca are o medie de 4,6 goluri pe…

- Echipa feminina de fotbal Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a cincea a Ligii a 2 a, seria 1, obtinand a cincea victorie si ocupand locul intai in clasament.Succesul a venit cu un scor fluviu, cel mai mare realizat pana acum in acest sezon de formatia de pe litoral, 19 0 11 0 pe teren…

- Primele trei clasate au acelasi numar de puncte, 9, fiind departajate pe podium de golaveraj. Farul se afla pe locul intai gratie unui gol marcat mai mult fata de a doua clasata Echipa feminina de fotbal Farul Constanta continua sa conduca in clasamentul seriei intai a Ligii a 2 a si dupa etapa a treia.…

- Andrada Antonescu joaca fundas central si a luat parte la victoria cu 14 0 a echipei sale din prima etapa a Ligii a 2 a. Tanara fotbalista constanteana Andrada Antonescu, de la echipa feminina a Farului Constanta, este stranepoata legendarului capitan al "marinarilorldquo;, regretatul Dumitru Antonescu,…

- Denis Alibec si Ionut Larie au marcat golurile Farului din victoria cu FC Voluntari. Neinvinsi in cele sase etape jucate pana acum in Superliga, "marinariildquo; ocupa locul intai in clasament. Cu o evolutie plina de realizari, Denis Alibec aflat la prima reusita oficiala pentru Farul de la revenirea…

- Nascut la 25 noiembrie 1993, David Kiki are 1,80 m, este titular in prima reprezentativa a tarii sale si a mai jucat in cariera in Franta si in Bulgaria. Venit la Farul Constanta in aceasta vara, dupa plecarea fundasului stanga Bradley de Nooijer la TSKA Sofia, David Kiki a avut evolutii bune ca "marinarldquo;…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, in ultima sedinta, componenta Ligilor I si a II-a feminine pentru sezonul competitional 2022/2023. Echipa FCV Farul Constanta, care se bazeaza pe un nucleu de jucatoare de la Selena SN, este repartizata in Seria 1 a Ligii a II-a, alaturi de…