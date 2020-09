Stiri pe aceeasi tema

- Turneul european de LoL a strans un numar mare de privitori. G2 Esports și Fnatic s-au confruntat pentru premiul de 95.000 de dolari din LEC Summer Splits. Victoria a aparținut celor de la G2, dar cei de la Riot au fost cei mai fericiți. Aceasta veritabila finala a fost urmarita de 819.400 de privitori,…

- Deranjat ca a fost chemat la Politie ca sa dea o declaratie in legatura cu o situatie care se petrecea in comuna, preotul dintr-o comuna din Iasi a ales sa rosteasca public, in timpul predicii unei slujbe, numele unor cetateni din comuna, dandu-i drept exemplu negativ.

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost arestat in Italia, dupa ce a furat o mașina și a intrat cu ea intr-un echipaj al carabinierilor, scrie Stiridiaspora.roIncidentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in orașul Anzio (provincia Roma). Tanarul roman, identificat drept D.M.C, era insoțit…

- "Sveta! Sveta!", scandeaza mulțimi de o amploare fara precedent în Belarus. Svetlana Tihanovskaia este tânara femeie care a devenit un fenomen popular dupa ce a decis sa sfideze regimul autoritar și vetust al președintelui Alexandr Lukașenko la prezidențialele de duminica, scrie…

- Un taximetrist din Capitala a fost internat in stare grava dupa ce, sambata, 1 august, in jurul orei 8.00, a fost batut de doi tineri pe bulevardul Mihai Bravu. Șoferul e internat la spital, iar Poliția inca ii cauta pe agresorii sai.Potrivit polițiștilor bucureșteni, sambata dimineața, o persoana a…

- Un politist din Capitala a fost condamnat in prima instanta dupa ce a batut un parcagiu. Politistul a primit 10 luni de inchisoare cu suspendare si este obligat sa plateasca 10.000 lei daune morale, potrivit Mediafax.Politistul l-a dus pe parcagiu la Sectia 17 din Bucuresti, l-a obligat sa se dezbrace…

- O femeie a primit o alta pensie, mai mica decat cea care i se cuvenea legal, timp de 16 ani. Totul din cauza unui functionar care a trecut in sistem un cod gresit. Sefa respectivului angajat din cadrul Casei Judetene de Pensii Alba spune ca nu are timp sa verifice tot ce fac oamenii din subordinea sa…