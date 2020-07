Fotbal/Coronavirus: FIFA a anunţat un plan de ajutorare de 1,5 miliarde de dolari FIFA a anuntat miercuri un plan de ajutorare de 1,5 miliarde de dolari pentru a lupta impotriva consecintelor coronavirusului, de aceasta suma urmand sa beneficieze asociatiile membre si confederatiile, sub forma de subventii sau imprumuturi, scrie France Football.



Suma de 1,5 miliarde de dolari va fi "pusa la dispozitia comunitatii fotbalului, mai ales fotbalului masculin si feminin profesionist, fotbalul de juniori si fotbalul de baza", a explicat FIFA.



Fiecare asociatie membra va putea primi 1 milion de dolari "pentru a proteja si a face sa redemareze fotbalul". O "subventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce Jeff Bezos si alti directori executivi din cadrul celor mai mari companii de tehnologie din SUA se pregatesc sa fie audiati in fata Congresului, averile pe care le-au acumulat anul acesta pot oferi o idee despre traseul companiilor pe care le conduc, scrie Bloomberg.

- Veniturile Microsoft au crescut peste asteptari in trimestrul patru fiscal incheiat la 30 iunie, cu 13%, de la 36,5 miliarde de dolari in urma cu un an la 38 de miliarde de dolari, in pofida crizei coronavirusului, transmite Reuters, conform news.ro.In trimestrul anterior, veniturile Miscrosoft…

- Administratia SUA va plati 1,95 de miliarde de dolari companiilor farmaceutice Pfizer si BioN-Tech pentru a produce si distribui, in Statele Unite, 100 de milioane de doze ale vaccinului anti-Covid-19, daca produsul se va dovedi eficient dupa testele clinice extinse, informeaza CNBC.Conform…

- Primul ministru Benjamin Netanyahu a anunțat, miercuri, un plan pentru acordarea de subvenții guvernamentale pentru toți israelienii, pe fondul creșterii furiei publice fața de gestionarea slaba a crizei de coronavirus care cunoaște o noua explozie, potrivit AFP.Criticii premierului au catalogat…

- FIFA a deblocat joi un fond de ajutor destinat federatiilor nationale, in valoare de 1,5 miliarde dolari (1,32 miliarde euro), sub forma de subventii si imprumuturi pentru ca acestea sa faca fata consecintelor crizei coronavirusului, a anuntat presedintele forului fotbalistic international, Gianni…

- Hotelul se numeste San Alfonso Del Mar Resort si se afla in Algarrobo, Chile. Piscina are 1 kilometru lungime, 35 de metri adincime, se intinde pe 8 hectare si este nevoie 250.000.000 de litri de apa pentru a se umple. Piscina a fost inaugurata in 2006 si se estimeaza ca numai constructia ar fi costat…

- Statele Unite au raportat marti un deficit bugetar record aferent lunii aprilie, de 738 de miliarde de dolari, pe fondul unei explozii a cheltuielilor guvernamentale si a scaderii veniturilor, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.

- Secretarul general ONU, Antonio Guterres, estimeaza la 40 de miliarde de dolari costul dezvoltarii instrumentelor necesare pentru combaterea noului coronavirus la nivel mondial, transmite digi24.ro.