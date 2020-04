Fotbal/Coronavirus: Campionatul Portugaliei s-ar putea relua în iunie sau iulie Fotbalul ar putea reveni pe stadioanele din Portugalia in iunie sau iulie, pentru a completa cele zece etape ramase din acest sezon, potrivit prim-ministrului lusitan Antonio Costa, citat de EFE. Costa a afirmat, sambata, intr-un interviu pentru saptamanalul ''Expresso'', ca liga portugheza intentioneaza sa isi incheie sezonul in lunile iunie-iulie si s-a aratat optimist ca acest lucru se poate indeplini, la fel ca si revenirea spectatorilor pe stadioane, insa cu unele restrictii. ''Pentru public exista o serie de solutii, meciurile se pot juca in intregime cu portile inchise… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

