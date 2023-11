Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua din cele trei echipe de juniori de la clubul AFCS Progresul Calarași Gara vor juca in etapa a 6-a din Campionatul Județean de Fotbal Juniori Cluj, acestea urmand sa evolueze dupa urmatorul program: ⚽️ Vineri 20 octombrie 2023, Baza Sportiva Napoca Sport – ora 17.00 Academia de Fotbal Napoca…

- Va fi o saptamana plina pentru echipele clubului Sticla Arieșul Turda, care vor evolua in nu mai puțin de șapte echipe. Programul meciurilor: Marți, ora 18:00, Sporting Cluj III – Sticla Arieșul Turda (U-10) Vineri, ora 18:00, Progresul Calarași – Sticla Arieșul Turda (U-9) Sambata, ora 11:00, Viitorul…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra echipei secunde a celor de la Minerul Ocna Dej, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VI-a din liga a patra. Turdenii vin dupa o serie excelenta, de trei victorii la rand, in care au reușit sa marcheze 18 goluri și sa primeasca…

- Echipele de la clubul Sticla Arieșul Turda vor evolua in cinci partide in aceasta saptamana. Programul partidelor: Marți, ora 16:30, Sticla Arieșul Turda – Sporting Cluj (U-10) Miercuri, ora 16:30, Sticla Arieșul Turda – CFR Cluj (U-13) Miercuri, ora 17:00, AS Școala Frata – Sticla Arieșul Turda (U-15)…

- Sambata și duminica s-au jucat partidele etapei cu numarul V, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Cinci meciuri din cele șase s-au jucat ieri (11:00) In derby-ul etapei, Vulturul Mintiu Gherlii s-a impus pe terenul celor de la Arieșul Mihai Viteazu, scor 2-0. Sticla Arieșul Turda a continuat…

- Prima zi a lunii octombrie a programat partidele etapei a III-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, o runda bogata in goluri dupa ce in cele șase partide jucate s-au inscris 37 de goluri. Scorul etapei s-a inregistrat in partida dintre formațiile Șoimii Padureni și Steaua Gligorești, acolo unde…

- Vineri și sambata sunt programate partidele etapei cu numarul II din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Primul meci se va juca vineri seara (18:00), cand Speranța Jucu va primi vizita celor de la Unirea Iclod. Ambele echipe au pierdut la scor in prima etapa. Sambata dimineața (11:00), Sticla…

- Astazi s-au disputat cinci din cele șase partide programate sa se joace in prima etapa a Cupei Romaniei, ediția 2023-2024 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Singurul meci care nu s-a jucat a fost cel dintre AS Urca și UST Cornești, iar acum ramane de vazut ce decizie se va lua in cazul acestei [...]…