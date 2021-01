Stiri pe aceeasi tema

- Real Sociedad a reusit sa castige derby-ul Tarii Bascilor cu Athletic Bilbao, scor 1-0, joi, in deplasare, in cadrul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Foto: (c) Miguel Tona / EPA Echipa din San Sebastian s-a impus prin golul lui Cristian Portu (5), punand astfel capat unei serii…

- Real Madrid a incheiat anul cu un pas gresit, un rezultat de egalitate pe terenul nou-promovatei Elche, 1-1, miercuri, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Real, care venea dupa cinci victorii consecutive in La Liga, a deschis scorul prin Luka Modric (20), iar Elche a…

- Echipa Real Sociedad si-a consolidat pozitia de lider al clasamentului campionatului de fotbal al Spaniei, dupa ce a reusit sa invinga la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Cadiz, duminica seara, in cadrul etapei a 10-a din La Liga. Gruparea din Tara Bascilor a marcat unicul…

- "Am acelasi entuziasm ca in prima zi", a asigurat Zinedine Zidane, antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, tinuta in sah sambata pe terenul lui Villarreal, 1-1, in etapa a 10-a din La Liga, transmite AFP. Invinsa la scor in precedenta etapa, 1-4 la Valencia, Real Madrid a deschis foarte repede scorul,…

- Formatia Atletico Madrid a învins, sâmbata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Betis Sevilla, într-un meci din etapa a șaptea a campionatului Spaniei.Pentru echipa lui Diego Simeone au marcat Marcos Llorente '46 și Luis Suarez '90+1.În urma acestui…

- Echipa Elche, nou promovata in primul esalon fotbalistic din Spania, a reusit o surpriza vineri seara, in etapa a 7-a din La Liga, impunandu-se pe teren propriu, cu 2-1, in fata celor de la Valencia. Jose Antonio Pomares a deschis scorul in minutul 19 pentru gazde, iar Fidel Chaves l-a majorat in minutul…

- Villarreal a urcat provizoriu pe primul loc in campionatul de fotbal al Spaniei, gratie victoriei obtinute duminica, 2-1 acasa cu Valencia, in etapa a 6-a. Villarreal a deschis repede scorul in derby-ul comunitatii valenciene, in minutul 6, prin Paco Alcacer, fost atacant al Valenciei,…

- FC Barcelona a fost invinsa cu 1 - 0 in deplasare de Getafe, sambata, intr-un meci din etapa a 6-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Golul inscris din penalty de Jaime Mata in minutul 56 a adus primul esec pentru vicecampioana Spaniei in noua editie din La Liga. Barcelona a jucat bine in prima repriza,…