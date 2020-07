Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Turris-Oltul Turnu Magurele a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Campionii FC Arges, in primul meci al play-off-ului Ligii a II-a. Este prima partida din esalonul secund de dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus.In minutul 48, de la FC Arges a fost eliminat…

- Sase angajati ai clubului de fotbal Petrolul Ploiesti au fost testati pozitiv la COVID-19, meciul gruparii prahovene cu UTA Arad, programat, sambata, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, fiind amanat de Federatia Romana de Fotbal. "Sase persoane din cadrul clubului Petrolul Ploiesti au fost…

- "Testele au fost facute la un laborator acreditat. E o ancheta mai complexa, fiindca trebuie sa indentificam contactii nu doar din lot, ci si la nivel de club si familii. Vineri, probabil, vom avea tabloul concret. Cert este ca cei cinci jucatori vor fi internati la Spitalul din Campina, iar restul…

- ​​Cinci jucatori ai echipei FC Petrolul au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, cu o zi înainte de începerea play-off-ului Ligii a II-a la fotbal."Testele au fost facute la un laborator acreditat. E o ancheta mai complexa, fiindca trebuie sa indentificam contactii nu doar…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Arges, Ionut Badea, a declarat inaintea partidei cu Turris Oltul Turnu Magurele, cea care va reprezenta debutul play-off-ului Ligii a II-a, ca patru victorii din cinci partide pot asigura promovarea formatiei sale in editia viitoare a Ligii I. "Asteptarile…

- UTA Arad va intalni Petrolul Ploiesti, iar CS Mioveni va da piept cu Rapid Bucuresti in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, conform programului stabilit astazi in urma tragerii la sorti desfasurate la sediul Federatiei Romane de Fotbal... The post Program definitivat in play-off-ul Ligii a II-a…

- Echipa de fotbal UTA Arad va intalni Petrolul Ploiesti, iar CS Mioveni, formatia FC Rapid, in prima etapa a play-off-ului Ligii a II-a, conform programului stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti desfasurate la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Prin decizia Comitetului de Urgenta al FRF din…

- bull; In turneul play off, vor participa, cu injumatatirea punctelor, primele sase clasate din Liga a 2 abull; Federatia Romana de Fotbal a propus trei scenarii de continuare a campionatuluiSezonul 2019 2020 al Ligii a 2 a va continua, pentru cinci meciuri, doar pentru primele sase clasate din acest…