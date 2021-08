Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a devenit primul antrenor roman care este eliminat de 3 ori in preliminariile Ligii Campionilor, dupa eșecul din turul 3 preliminar, in fața celor de la Young Boys Berna. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul…

- CFR Cluj a pierdut returul meciului cu Young Boys Berna, scor 1-3. Ardelenii au fost eliminați din Liga Campionilor și vor evolua in play-off-ul Europa League, impotriva sarbilor de la Steaua Roșie Belgrad. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League,…

- Gabi Balint (58 de ani) a analizat infrangerea CFR-ului cu Young Boys, 1-3, care a eliminat campioana Romaniei din Liga Campionilor. Toate detaliile despre Young Boys - CFR Cluj 3-1, AICI CFR Cluj merge in play-off-ul Europa League, acolo unde o așteapta Steaua Roșie Belgrad.Young Boys merge in play-off-ul…

- Campioana Republicii Moldova, Seriff Tiraspol, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), campioana Serbiei, Steaua Rosie Belgrad, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al competitiei. In tur, la Belgrad, scorul a fost…

- CFR Cluj, daca va fi eliminata din Liga Campionilor de Young Boys Berna, va juca in play-off-ul Europa League la fotbal cu invinsa dintre Steaua Rosie Belgrad si Sheriff Tiraspol, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. CFR ar juca prima mansa in deplasare, pe 19 august, iar returul la…

- Gazeta a intrat in posesia unei circulare pe care UEFA a transmis-o cluburilor calificate in cupele europene. Bugetul total pentru sezonul 2021/2022 din Liga Campionilor, Europa League și Conference League atinge suma de 3,5 miliarde de euro. Conference League devine obiectiv major pentru cluburile…