Stiri pe aceeasi tema

- Este sau nu bine sa purtam masca atunci cand ieșim din casa? Este cu siguranța una din intrebarile aflate pe buzele tuturor romanilor. In vreme ce recomandarile oficiale ne spun ca nu e nevoie sa purtam masca daca suntem sanatoși, specialiștii in domeniu subliniaza ca este totuși recomandat sa purtam…

- Un medic rezident de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” a postat pe Facebook o imagine in prezinta cum arata un medic aflat in prima linie in lupta impotriva Covid-19. „Cu masca și la trei ore de purtat masca… Așa arata fața mea și e abia jumatatea programului, dintr-o…

- Organizația Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma pentru intreaga polulație cu privire la obligativitatea de a purta maști de protecție. Reprezentanții OMS spun ca aceste maști nu sunt soluția miracol impotriva coronavirusului, ele fiind eficiente doar atunci cand se respecta toata masurile…

- Autoritațile iau masuri drastice in lupta impotriva raspandirii infecției cu noul coronavirus. In cateva zile, locuitorii din acest județ nu vor mai avea voie sa iasa din casa fara maști de protecție.

- Pandemia modifica pana și aspectul unor produse tradiționale. Este cazul celebrilor iepurași de Paște fabricați din ciocolata.Cofetaria Bohnenblust din Berna, capitala Elveției, a pus in vanzare, ca de fiecare data in apropierea Paștelui, indragitele figurine comestibile.Noutatea o reprezinta, anul…

- Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a donat un milion de euro pentru lupta impotriva coronavirusului, informeaza mundodeportivo.es potrivit news.ro.O parte din bani va ajunge la Spitalul Clinic din Barcelona. O alta parte va ajunge la un centru medical din tara lui…

- David Saranga, ambasadorul Israelului in Romania, a facut un anunț important in lupta pe care omenirea o duce impotriva noului tip de coronavirus. „In Israel sunt in faza de testare maști care nu doar ca blocheaza virusul COVID-19, ci il și ucid”, a fost anunțul facut de Ambasadorul Israelului in Romania…

- Tribunalul Suprem Electoral (TSE) al Boliviei a invalidat joi candidatura lui Evo Morales pentru Senat, pe motiv ca fostul presedinte, exilat in prezent in Argentina, nu respecta obligatia de a avea "resedinta permanenta" in tara unde intentioneaza sa candideze, informeaza vineri AFP. Initial, Evo Morales…