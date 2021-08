Stiri pe aceeasi tema

- Young Boys Berna, Benfica Lisabona si Malmoe FF s-au calificat, marti, in grupele Ligii Campionilor, dupa disputarea manșei secunde a play-off-ului.Young Boys Berna s-a impus in deplasare, in fața echipei maghiare Ferencvaros cu 3-2, sccor cu care castigase si la Berna. In turul precedent, campioana…

- Boban Nikolov, jucator crescut la Academia Hagi, are șansa de a juca in grupele Ligii Campionilor. Echipa la care a ajuns azi, Sheriff Tiraspol, trebuie sa reziste la Zagreb dupa 3-0 acasa cu Dinamo pentru grupele competiției supreme Boban Nikolov a semnat cu Sheriff Tiraspol și are ocazia sa joace…

- Sheriff Tiraspol e foarte aproape de o premiera incredibila, sa joace in grupele Ligii Campionilor. Dupa ce a eliminat-o pe Steaua Roșie, a sfidat diferențele și contra campioanei Croației, Dinamo Zagreb. Ce nebunie la Tiraspol! Sheriff viseaza cu ochii deschiși la o performanța istorica. Sa ajunga…

- Sheriff Tiraspol este la un pas de un miracol, calificarea in premiera in grupele Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au invins aseara fara drept de apel campioana Croației, Dinamo Zagreb, in prima manșa a play-off-ului competiției.

- Sheriff Tiraspol a facut un pas important spre grupele Ligii Campionilor, dupa ce a invins pe teren propriu Dinamo Zagreb cu scorul 3:0 in primul meci din faza play-off a competiției. Meciul retur va avea loc pe 25 august in deplasare. In cazul in care elimina croații din competiție, Sheriff va juca…

- Sheriff Tiraspol a facut un pas mare spre calificarea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa se a invins-o surprinzator pe Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Sheriff, care este pe cale sa devina prima echipa din Republica…

- Sheriff Tiraspol a produs marea surpriza a zilei in fotbalul european. Campioana Republicii Moldova a caștigat cu 3-0 meciul tur cu Dinamo Zagreb, din play-off-ul Ligii Campionilor. Returul se va juca pe 25 august, la Zagreb. Parcursul extraordinar al celor de la Sheriff in preliminariile Ligii Campionilor…

- Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb se joaca azi, de la 22:00, in playoff-ul de calificare in grupele Ligii Campionilor. Campioana din Republica Moldova pornește cu șansa a doua, dar Sheriff a aratat foarte bine in „dubla” cu Steaua Roșie Belgrad. Prezent in studioul GSP LIVE, Florin Chivulete, fost arbitru,…