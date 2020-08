Echipa germana RB Leipzig a reusit o calificare istorica in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Atletico Madrid cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, la Lisabona. RB Leipzig a rasturnat calculele hartiei si s-a impus, dupa un meci aproape perfect, prin golurile marcate de Dani Olmo (51) si Tyler Adams (88), in timp ce pentru Atletico a inscris Joao Felix (71 - penalty). Formatia germana va juca in penultimul act contra campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, o semifinala inedita. Atletico a avut prima ocazie clara de gol a partidei, dar lovitura de cap a lui Savic a fost…