- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, joi seara, in conferinta de presa de dupa infrangerea cu Islanda (2-1), ca rezultatul este unul corect si ca prima reprezentativa nu merita sa joace finala play-off-ului EURO 2020 dupa jocul prestat in special in prima…

- Nicolae Stanciu (27 de ani, mijlocaș ofensiv) a tras concluziile dupa Islanda - Romania 2-1 (barajul pentru calificare la Euro 2020). Vezi AICI toate detaliile despre meciul Islanda - Romania 2-1 Islanda va juca pentru un loc la Campionatul European cu Ungaria, care a invins-o pe Bulgaria, scor 3-1.…

- La pauza meciului Islanda - Romania, cand gazdele conduceau cu 2-0, Mirel Radoi a efectuat toate schimbarile! Daca vor trece de Islanda, „tricolorii” vor infrunta invingatoarea dintre Ungaria și Bulgaria, pe 12 noiembrie, pentru un loc la Campionatul European Practic, selecționerul nostru a schimbat…

- Nationala de fotbal a Romaniei este condusa de echipa Islandei cu scorul de 2-0 la pauza partidei care are loc joi seara in semifinalele barajului pentru EURO 2020, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik. Gylfi Sigurdsson a deschis scorul in min. 16, cu un sut de la 16 metri, printre picioarele…

- Nationala de fotbal a Romaniei va infrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora Romaniei), in semifinalele barajului pentru EURO 2020. Daca va castiga in fata Islandei, Romania va disputa pe 12 noiembrie, in deplasare, finala play-off-ului,…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Reykjavik, ca barajul cu Islanda este ultima sansa a primei reprezentative de a se califica la Campionatul European de anul viitor si aceasta trebuie fructificata. …

- Nicolae Stanciu (27 de ani), unul dintre liderii naționalei lui Mirel Radoi, e pregatit pentru disputa cu Islanda. Partida dintre Islanda și Romania se va disputa joi, de la ora 21:45 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV;Daca vor trece de Islanda, „tricolorii” vor…

- Fotbaliștii echipei naționale a Romaniei au ajuns marți seara, la Reykjavik, pentru meciul cu reprezentativa Islandei, semifinala barajului pentru Euro 2020, ce va avea loc joi, de la 21:45 (Pro TV).Delegația a fost preluata direct de la scara avionului de doua autocare (respectand distanțarea in spații…