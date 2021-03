Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat din nou pentru Slavia Praga. Mijlocașul roman a reușit o „dubla” in prima repriza a meciului cu Mlada Boleslav, scor 0-2 la pauza. Nicușor Stanciu trece printr-o perioada extraordinara. Prestația foarte buna cu Rangers in Europa League de joi este urmata de o noua…

- Fotbalistii romani Nicolae Stanciu si Ianis Hagi s-au numarat printre protagonistii meciului dintre Slavia Praga si Glasgow Rangers, terminat la egalitate, 1-1, joi seara, in capitala Cehiei, in prima mansa a optimilor de finala ale Europa League. Stanciu a deschis scorul in min. 7, cu un sut superb…

- Centralul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA sa arbitreze meciul Slavia Praga - Glasgow Rangers, din optimile de finala ale Europa League, in care se vor confrunta internationalii romani Nicolae Stanciu si Ianis Hagi, informeaza, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. …

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, invingatoarea cu scorul de 2-1 in fata formatiei Banik Ostrava, duminica seara, pe teren propriu, in etapa a 22-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Slavia a deschis scorul prin Lukas Masopust (8), iar Stanciu a majorat diferenta…

- Internationalul roman Nicolae Stanciu a marcat doua goluri pentru Slavia Praga, care a castigat cu scorul de 3-2 pe terenul formatiei FC Slovacko, duminica, in etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Mijlocasul roman a inscris in min. 37 (penalty) si 72, celalalt gol al campioanei…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, sambata, in meciul castigat de Slavia Praga cu scorul de 3-0 in fata formatiei FK Pardubice, pe teren propriu, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inchis tabela in min. 52, cu un sut de la circa 25 de…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe St. Johnstone FC cu scorul de 3-0, miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 19-a a campionatului Scotiei. Hagi a marcat in min. 47, cu un sut cu piciorul drept, parafand victoria liderului. Primele…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat golul prin care Slavia Praga a invins-o pe vicecampioana Viktoria Plzen cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, in derby-ul campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a marcat cu un sut din voleu de la circa 15 metri, din centrarea lui…