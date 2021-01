Fotbal: Neymar, forfait pentru meciul lui PSG cu Brest

Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian al echipei PSG, Neymar, a reluat antrenamentele dar nu se va recupera dupa accidentarea suferita la glezna stanga pentru meciul de la Saint-Etienne de miercuri, primul pentru noul antrenor Mauricio Pochettino, a anuntat clubul marti, scrie AFP. ''Ney continua…

- Atacantul brazilian Neymar, care a suferit o entorsa la glezna stanga in meciul din weekendul trecut cu Olympique Lyon, este indisponibil pentru ultimele intalniri ale lui Paris Saint-Germain din acest an, duminica impotriva lui Lille si miercuri cu Strasbourg, a anuntat campioana Frantei la fotbal.…

- Accidentat la glezna in meciul cu Olympique Lyon, Neymar nu va fi apt pentru meciul pe care Paris Saint-Germain il va sustine, duminica, in compania echipei OSC Lille, potrivit news.ro.Desi initial existau sperante privind o eventuala recuperare a jucatorului pentru meciul de duminica, totusi, PSG…

- Atacantul brazilian Neymar, care a suferit o entorsa la glezna stanga la meciul cu Olympique Lyon, va fi indisponibil aproximativ trei saptamani si nu va mai juca in acest an pentru Paris Saint-Germain. Potrivit L'Equipe, Neymar ar urma sa revina in competitie la 13 ianuarie, la meciul cu…

- Fotbalistul brazilian Neymar a postat pe Twitter un mesaj in care a scris BLACK LIVES MATTER, dupa incidentul de la meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor, potrivit news.ro.Neymar a insotit mesajul cu o fotografie alb-negru si pumnul ridicat. Si Presnel…

- Atacantul francez Kylian Mbappe, la doar 21 de ani, a ajuns la cota 100 de goluri marcate doar in 137 meciuri in tricoul echipei Paris Saint-Germain, dupa ce a inscris un gol in partida de sambata cu Olympique Marseille (3-1), noteaza EFE. Campionul mondial devine al cincilea jucator care intra in clubul…

- Echipa de fotbal Paris Saint-Germain, lipsita deja de serviciile starului brazilian Neymar, din cauza unei accidentari, nu va putea conta nici pe campionul mondial Kylian Mbappe la meciul cu RB Leipzig, programat miercuri in Germania, in cadrul Grupei H a Ligii Campionilor, anunta presa din Hexagon.…

- Neymar, starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a parasit terenul de joc in minutul 26 al partidei cu Istanbul Basaksehir (2-0), din Liga Campionilor la fotbal, ca urmare a unei accidentari la muschii aductori, relateaza AFP. Jucatorul, inlocuit cu Pablo Sarabia, s-a indreptat…