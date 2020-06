Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Ludogoret Razgrad, Cosmin Moti, a inscris un gol in meciul castigat, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-1, in fata formatiei Lokomotiv Plovdiv, in play-off-ul campionatului Bulgariei, potrivit news.ro.Moti a marcat in primul minut al partidei. Citește…

- Echipa Ludogoret Razgrad, la care evolueaza fotbalistii romani Cosmin Moti, Claudiu Keseru si Dragos Grigore, a cucerit pentru al noualea an consecutiv titlul de campioana a Bulgariei, cu patru etape inainte de finalul sezonului. Ludogoret, pregatita de cehul Pavel Vrba, si-a asigurat titlul gratie…

- Ludogoret Razgrad, detinatoarea titlului, a invins-o pe Levski Sofia cu scorul de 1-0, vineri, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Bulgariei, la reluarea intrecerii dupa intreruperea sa din cauza pandemiei de coronavirus. Unicul gol al partidei a fost inscris de brazilianul Cauly…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, intrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a. Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti…

- Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti si Dragos Grigore, va juca, in deplasare, de la ora 21.00, cu Lokomotiv Sofia. Ludogoret, care a castigat titlul in ultimele opt sezoane, ocupa locul I in clasamentul ligii cu 14 echipe, cu 55 de puncte…

- Stranieri PRELUNGIT… Ajuns la 33 de ani, vasluianul Dragos Grigore a semnat un nou contract cu campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, echipa la care evolueaza din 2018. Fundasul crescut la Liceul cu Program Sportiv Vaslui mai are un obiectiv de atins, acela de a juca in grupele Ligii Campionilor. “Incercam.…