Fotbal: Minaur bate Satu Mare cu 4-0

- CS Minaur s-a descurcat foarte bine in meciul disputat pe “Viorel Mateianu” sambata, trecand cu 4-0 de CSM Satu Mare, in ultima etapa a turului din seria a 10-a. Baimarenii au deschis repede scorul prin Serediuc, apoi au majorat diferența printr-un gol de generic de la centrul terenului, marcat de Mircea…

- Sambata, 31 octombrie, CS Minaur va juca in deplasare cu Sportul Șimleu, in cadrul etapei a 8-a din Liga a 3-a, seria a 10-a. Un meci intre doua fruntașe ale clasamentului, cu CS Minaur pe locul al doilea (16 puncte) și cu Sportul Șimleu pe locul 3 (11 puncte). Dupa cum se poate vedea in […] Source

- Cele doua echipe neinvinse din seria a 10-a a Ligii a III-a, SCM Zalau și CS Minaur, au ramas neinvinse și dupa disputarea restanței din etapa a 5-a. Cele doua echipe au terminat la egalitate, 3-3, dupa ce baimarenii au condus cu 2-0 la un moment dat, au primit mai apoi trei goluri, insa au avut puterea…

- Sambata s-au disputat jocurile etapei a treia din seria 10 a Ligii 3. CS Minaur s-a deplasat la Vad, acolo unde a jucat cu Someșul Dej și pe care a reușit s-o invinga cu 2-0 (1-0), bifand a treia victorie a sezonului din tot atatea meciuri. Progresul Șomcuta Mare a jucat acasa, invingand Sportul Șimleu…

- Sambata, de la ora 17.00, se vor disputa jocurile etapei a treia din Liga 3, seria a 10-a. CS Minaur va juca in deplasare, cu Someșul Dej, iar Progresul Somcuta Mare va intalni acasa Sportul Șimleu Silvaniei. Programul etapei a treia (sambata, 26 septembrie, ora 17.00) CSM Satu Mare – CSC Sanmartin.…

- Sambata se va da startul intr-o noua ediție de campionat la Liga a III-a. In seria a 10-a sunt doua echipe din județul Maramureș (CS Minaur și Progresul Șomcuta Mare), trei din judetul Bihor (Sanmartin, CAO Oradea, Luceafarul), doua din Salaj (Sportul Șimleu și SCM Zalau), una din județul Bistrița Nasaud…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc, ieri, intalnirea Comitetului Executiv, iar responsabilii au hotarat soarta Ligii 2 și Ligii 3. Liga 3 va avea la start zece serii cu cate zece echipe, astfel ca numarul de echipe va crește de la 80 la 100, iar campionatul ar trebui sa inceapa pe data…

- De la agonie, la extaz, asa se poate descrie starea prin care au trecut jucatorii de la Sportul Simleu Silvaniei in decurs de numai trei zile. Dezamagiti dupa infrangerea suferita duminica dupa-amiaza, pe Stadionul „Olimpia” din Satu Mare, in fata celor de la Progresul Somcuta Mare, jucatorii, antrenorii…