- Prefațand duelul dintre Manchester United și FC Copenhaga din „sferturile” Europa League, Gica Craioveanu (52 de ani) nu s-a putut abține și l-a ironizat pe Harry Maguire (27), fundașul central al echipei din Premier League. „Cel mai bun fundaș central din istoria Angliei, Maguire. Cand ma uit ca e…

- Învinsa cu 1-0 în partida tur, FC Copenhaga a facut o partida excelenta, pe teren propriu, împotriva formației Istanbul Basakșehir (campioana Turciei), s-a impus cu 3-0 și s-a calificat pentru prima oara între cele mai bune opt echipe din Europa League.Golurile danezilor…

- Dupa victoria cu 5-0 din Austria, a doua manșa a confruntarii dintre Manchester United și LASK Linz a fost o simpla formalitate pentru formația engleza. Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer s-a impus cu 2-1, într-un meci în care austriecii au avut mai multe ocazii importante.Echipa…

- FC Copenhaga s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o la scor de forfait, 3-0 (1-0), pe Istanbul Basaksehir, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala. Invinsa in turul din luna martie cu 1-0, campioana Danemarcei…

- Sahtior Donetk s-a calificat in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia germana VfL Wolfsburg cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, la Kiev, in mansa secunda a optimilor de finala. Dupa ce a castigat cu 2-1 prima mansa, jucata in martie, campioana…

- Echipa Juventus Torino, care are asigurat al noualea sau titlu consecutiv de campioana a Italiei, a fost invinsa in deplasare, cu scorul de 2-0, de formatia Cagliari, miercuri, intr-o partida din etapa a 37-a (penultima) a sezonului. Elevii antrenorului Walter Zenga s-au impus prin golurile marcate…

- Arsenal Londra s-a calificat duminica in semifinalele Cupei Angliei la fotbal, dupa ce a eliminat-o in sferturile de finala cu 2-1 pe Sheffield United, gratie unui gol inscris de Dani Ceballos in prelungirile jocului (min.90+1). In semifinale s-a calificat sambata si Manchester United,…

- Tottenham Hotspur si Manchester United au incheiat la egalitate, 1-1, partida de vineri seara, din derby-ul etapei a 30-a din Premier League, rezultat care nu avantajeaza niciuna dintre echipe. Gazdele, desi dominate de la un cap la altul al meciului, au deschis scorul in minutul 27 prin…