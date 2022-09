Stiri pe aceeasi tema

Selectionata Under 20 a Romaniei va disputa in luna septembrie doua meciuri de pregatire, cu Cehia (22 septembrie – Chomutov) si Germania (26 septembrie – Arad). Ambele meciuri vor fi in direct la Digi Sport, informeaza News.ro.

- In perioada 18 - 27 septembrie, selecționata de fotbal juniori-U17 a Romaniei va participa, alaturi de sapte echipe naționale, la turneul Syrenka Cup, desfașurat in Polonia. Lotul Romaniei U17 (selecționer Ion Marin) se va reuni la București, duminica, 18 septembrie, urmand ca mai apoi sa plece pe 21…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, considera ca greierii trebuie "lasati sa cante" iar romanii sa manance hrana pe care o produc si sa nu-si neglijeze patrimoniul gastronomic. Prezent vineri la Arad, ministrul a fost intrebat despre indemnul pe care l-a facut in luna august ca…

Selecționerul echipei naționale de fotbal masculin Under 19, Adrian Vasai nu va mai continua la carma reprezentativei, a anunțat joi Federația Romana de Fotbal.

- Federația Romana de Fotbal și selecționerul Florin Bratu au convenit, de comun acord, sa nu prelungeasca colaborarea. In varsta de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selecționata U21 in august 2021 și a strans pe banca acesteia opt meciuri de pregatire, avand un bilanț de doua victorii, doua egaluri…

- Selectionata de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa patru meciuri amicale, in septembrie și noiembrie, cu reprezentativele similare ale Cehiei, Germaniei, Italiei și Poloniei. Meciurile fac parte din turneul amical ce reunește opt selecționate U20 de pe continent: Romania, Cehia, Germania, Italia,…

- Nationala de fotbal Under 20 a Romaniei va disputa un meci de pregatire cu selecționata similara a Germaniei, in luna septembrie, la Arad. Partida se va disputa in data de 26 septembrie, pe stadionul „Francisc von Neumann” și va fi transmisa in direct de Digi Sport. Ora de start va fi anunțata ulterior,…

- Finala Campionatului European de fotbal feminin-junioare U19, Spania - Norvegia, programata sambata, 9 iulie, de la ora 16.00, va fi condusa de Alina Pesu. Din brigada „centralului” din Romania mai fac parte Heini Hyvonen (Finlanda) și Kristine Grigoryan (Armenia), asistenți, precum și al patrulea oficial,…