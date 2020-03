Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Stade Rennes, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in semifinalele Cupei Frantei, fiind invinsa in deplasare, cu scorul de 2-1, de formatia AS Saint-Etienne, intr-o partida disputata joi seara. Rennes a deschis scorul prin Mbaye Niang, care a transformat o lovitura de la 11 m (33), insa Thimothe…

- ​Capitanul echipei Liverpool, Jordan Henderson, are o problema la tendon si va fi indisponibil aproximativ trei saptamâni, a anuntat tehnicianul Jurgen Klopp.“Ar fi putut sa fie mai rau. Însa el va lipsi de pe teren aproximativ trei saptamâni, ceea ce nu este cool”,…

- Liverpool a pierdut prima manșa a optimilor cu Atletico Madrid, scor 0-1, dar Jurgen Klopp est convins ca formația sa poate întoarce soarta calificarii pe Anfield. Antrenorul "cormoranilor" a vorbit despre ce i-a lipsit echipei sale pe "Wanda Metropolitano", dar îi avertizeaza…

- Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe stadionul Wanda Metropolitano din capitala Spaniei, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Golul care a decis soarta partidei a fost marcat in debutul…

- Echipa CF Valencia, detinatoarea trofeului, a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, fiind invinsa in deplasare, cu scorul de 2-1, de formatia Granada, intr-o partida disputata marti seara. Gazdele au deschis rapid scorul, prin fostul international spaniol…

- Ernesto Valverde (55 de ani) a fost demis de la Barcelona. Eliminarea din Supercupa Spaniei i-a determinat pe șefii de pe Camp Nou sa ia atitudine. Astfel, Quique Setien este noul antrenor al catalanilor. Noul tehnician al Barcelonei va avea un contract valabil pana in vara anului 2022. „Barcelona a…

- Echipa FC Barcelona a fost eliminata in semifinalele Supercupei Spaniei la fotbal, fiind invinsa cu scorul de 3-2 de formatia Atletico Madrid, intr-o partida disputata joi la Jeddah, in Arabia Saudita, in fata a aproximativ 60.000 de spectatori. Madrilenii au deschis scorul imediat dupa pauza, prin…

- Liverpool a castigat in premiera Cupa Mondiala a Cluburilor la fotbal, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, in finala disputata la Doha (Qatar). Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal s-a impus prin golul…