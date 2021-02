Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Barcelona, in turul optimilor Ligii Campionilor. Pentru PSG au marcat Mbappe '32, '65 si '85 si Kean '70. Golul echipei catalane a fost inscris de Messi '27 (penalti). Liverpool a facut un pas important…

- Meciul RB Leipzig - Liverpool, din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, se va juca la Budapesta, dupa ce Germania a interzis intrarea pe teritoriul sau a persoanelor venite din zone in care pandemia de Covid-19 este deosebit de activa, a anuntat UEFA, citata de AFP. "UEFA poate confirma…

- Prima manșa a duelului dintre RB Leipzig și Liverpool din optimile de finala ale Ligii Campionilor nu se va juca in Germania, ci in Ungaria, la Budapesta. Autoritațile din Germania au interzis accesul in țara a persoanelor care vin din țari afectate serios de noua tulpina a virusului COVID-19. Pe lista…

- Echipa germana de fotbal Borussia Moenchengladbach studiaza alternativa de a muta in Danemarca partida cu Manchester City, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, in cazul in care formatiei engleze i se va refuza intrarea in Germania, in cadrul masurilor pentru combaterea raspandirii…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a pus capat unei serii de cinci meciuri consecutive fara victorie in Premier League, invingand in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Tottenham Hotspur, joi seara, in derby-ul etapei a 20-a a sezonului. "Cormoranii" s-au impus in partida de…

- Liverpool a terminat la egalitate cu Newcastle United, 0-0, miercuri, in deplasare, in etapa a 16-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Cormoranii'', care au avut o posesie a mingii de 73%, au ratat astfel sansa de a se desprinde in fruntea clasamentului. Componentii tripletei Mohamed…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, a obtinut doar o remiza pe teren propriu, scor 1-1, in compania formatiei West Bromwich Albion, ocupanta penultimului loc in clasament, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a din Premier League, disputata duminica seara. "Cormoranii" au deschis…

- Echipa FC Liverpool, detinatoarea titlului, a preluat conducerea in campionatul de fotbal al Angliei, dupa ce a reusit sa se impuna la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fata formatiei Tottenham Hotspur, miercuri seara, in derby-ul etapei a 13-a din Premier League. "Cormoranii"…