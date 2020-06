Echipa de fotbal CFR Cluj a invins, sambata seara, cu scorul de 2-0 (2-0), formatia FC Botosani intr-o partida disputata in deplasare din cadrul etapei a 4-a a play-off-ului Ligii I. Golurile liderului clasamentului au fost inscrise in primele 12 minute ale partidei de Ciprian Deac. Mai intai, in minutul 3, el a transformat o lovitura de la unsprezece metri obtinuta de Omrani in urma unui duel cu Chindris in careul formatiei din Botosani. Al doilea gol a venit in minutul 12, acelasi Ciprian Deac reusind sa inscrie cu un sut puternic de la aproximativ 18 metri in urma unei lovituri libere. La gruparea…