- Universitatea Craiova a invins FCSB, scor 2-1, duminica seara, in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii I și a mai facut un pas important spre titlu de campioana.”Știința” a obținut victoria din doua lovituri de la 11 metri, transformate de Cicaldau (24) și Nistor (55). Pentru FCSB a marcat Cristea, in…

- Astra Giurgiu a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 2-2 (1-2), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Campioana a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Mario Rondon (12) si Andrei Burca (17), dar Astra a revenit si a redus…

- Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off.Gazdele au deschis scorul prin italianul Roberto Romeo (21), dar Universitatea a restabilit…

- Decarul Universitații Craiova, Alex Cicaldau, nu a fost prea vorbareț la flash interviul de la Digi , dupa victoria cu Gaz Metan Mediaș. Deși punctele au fost extrem de importante, Știința urcand pe primul loc, Cic a parut mai mult preocupat de viitoarele dispute. „Știam ca ne așteapta un meci greu…

- Universitatea Craiova a urcat provizoriu pe primul loc al Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 6-a a fazei play-off. Universitatea s-a impus greu, desi Gaz Metan a jucat mai bine de 20 de minute in inferioritate,…

- Universitatea Craiova a castigat finala competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20, dupa ce a invins-o in finala disputata miercuri pe Gaz Metan Medias, potrivit site-ului FRF. Atacantul Mihai Roman a reprezentat echipa din Banie si s-a impus in ambele confruntari cu Stephan Draghici, un fost…

- Universitatea Craiova si Gaz Metan Medias se vor infrunta in finala competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20, potrivit site-ului FRF potrivit Agerpres. Gaz Metan Medias s-a impus, marti, in fata echipei FC Hermannstadt, in a doua semifinala, dupa ce Stephan Draghici l-a invins pe Raul…

