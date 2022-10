Stiri pe aceeasi tema

- In penultima etapa a turului din Liga a III-a e rost de puncte pentru toate cele trei divizionare C bacauane. Vineri, in uvertura Seriei 2, Aerostar primește vizita „lanternei roșii” Dacia Unirea Braila, care, dupa șase infrangeri, majoritatea la scoruri foarte mari, a fost la un pas de a o invinge…

- Bune și rele pentru divizionarele C bacauane dupa etapa a șaptea. Din fericire, mai multe bune. Vineri, in uvertura rundei, Aerostar a ținut in șah, 1-1 (0-0), in deplasare pe CSM Ramnicu-Sarat. Gazdele au deschis scorul in min. 61, prin Andrei Ignat, insa „aviatorii” lui Mișu Ionescu au egalat un sfert…

- Etapa a sasea a Ligii a III-a a suras unei singure echipe bacauane, Aerostar, victorioasa cu 4-1 vineri, pe teren propriu, in uvertura Seriei 2. Sambata, CSM Bacau in Seria 1 si FC Dinamo Bacau, in Seria 2 au cedat, in schimb, la scor identic, 0-2 in fata primelor clasate din cele doua serii, Foresta…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- De la ora 17.30, Aerostar evolueaza in deplasare, contra Sportingului Liești, in timp ce, de la aceeași ora, stadionul „Letea” programeaza derby-ul dintre CSM Bacau și FC Dinamo Bacau Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, CSM și FC Dinamo pașesc azi oficial in noul sezon. Nu o fac cu prilejul…

- Sambata, divizionarele C Aerostar și FC Dinamo Bacau s-au intalnit intr-un ultim joc de verificare al verii. Gazdele s-au impus cu 3-2 dupa ce la pauza dinamoviștii bacauani au condus cu 2-0 prin „dubla” tanarului Ciumașu. Maine, in prima faza a Cupei Romaniei, „aviatorii” se vor deplasa la Liești,…

- Aerostar a fost invinsa miercuri cu 2-1 de Foresta Suceava și va intalni sambata, de la ora 10.30, intr-un alt amical pe teren propriu, pe FC Dinamo Bacau. Tot sambata, CSM Bacau va primi vizita Rapidului Brodoc Divizionarele C bacauane au intrat in linia dreapta a pregatirilor inaintea startului de…

- FRF a anunțat programul turului 1 al Cupei, efectuat in baza imperecherii pe criterii geografice. Se joaca in manșa unica miercurea viitoare, pe 17 august. Pana atunci, curg jocurile de pregatire ale echipelor bacauane Pentru divizionarele C bacauane Aerostar, CSM și FC Dinamo, sezonul 2022-2023 va…