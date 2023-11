Stiri pe aceeasi tema

- Etapa cu numarul 7 din Liga 5 Academy, zona Campia Turzii, se va desfașura duminica 29 octombrie 2023, iar in cadrul acesteia, doua partide se anunța a fi cele mai importante, respectiv Spicul 1958 Luna (loc.3/12p) cu Șoimii Padureni (loc.4/12p) și Progresul Boian (loc.7/8p) cu Viitorul Transilvania…

- Dupa incheierea meciurilor din etapa a 6-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, am ajuns la jumatatea turului ediției 2023-2024 și putem spune ca acest sezon competițional se anunța unul disputat dupa cum arata situația in clasament in acest moment. In fruntea clasamentului, dupa cele șase runde…

- Etapa cu numarul patru din Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, se va disputa duminica 8 octombrie. Partidele care se anunța a fi cele mai disputate in aceasta runda sunt Progresul Boian cu UST Cornești și Viitorul Transilvania Turda impotriva Chimiei Turda. Dupa disputarea primelor trei etape, in…

- In prima zi a lunii octombrie se va disputa etapa a III-a din Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, o etapa in care meciul ce pare a fi cel mai important se va juca la Luna intre formația locala Spicul 1958 și Viitorul Transilvania Turda. Inaintea disputarii acestei etape avem trei formații care au obținut…

- Viitorul Transilvania Turda s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei-faza locala din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, dupa ce astazi, intr-o partida ce s-a desfașurat pe Stadionul Municipal din Turda, a invins cu scorul de 3-2 (1-1) pe Spicul 1958 Luna. In primele 15 minute ale primei reprize echipa…

- In aceasta dimineața la sediul AJF Cluj a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din etapa a doua a Cupei Romaniei, din liga a cincea, zona Campia Turzii, ediția 2023-2024. Cele trei meciuri programate sunt urmatoarele: ⚽️ Viitorul Transilvania Turda – Spicul 1958 Luna ⚽️ Steaua Roșie Bolduț – Progresul…

- Fotbalul din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, pornește la drum duminica 3 septembrie 2023, atunci cand se vor disputa meciurile din prima etapa a fazei locale din Cupa Romaniei, ediția 2023-2024. In aceasta faza a competiției se vor desfașura șase partide dupa urmatorul program: Viitorul Sopor – Unirea…