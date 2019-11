Stiri pe aceeasi tema

In cadrul etapei a X-a din Liga 4, sambata 9 noiembrie incepand cu orele 11.00, CSM Campia Turzii va intalni pe Stadionul Municipal "Mihai Adam" din Campia Turzii, formatia A.S. C.F.R Dej.

Dupa ce in urma cu o etapa reuseau sa invinga pe Minerul 2016 Iara, cei de la Chimia Turda au facut un pas gresit in aceasta runda, dupa ce nu au obtinut decat un rezultat de egalitate 1-1, pe...

Azi s-au mai disputat inca 10 meciuri din Cupa Romaniei - etapa județeana, rezultatele inregistrate anunțand doua mari surprize, rmespectiv eliminarea unor echipe care sunt in fruntea clasamentului...

Disputata astazi, etapa a 4-a din Liga 5, zona Campia Turzii, s-a incheiat cu rezultate asteptate, doar intr-o singura partida putem spune ca a fost inregistrata o surpriza, la Urca, acolo unde nou...

Cu antrenorul Andrei Pintilie in teren, CSM Campia Turzi a abordat cu mare incredere partida jucata astazi cu ocupanta primei pozitii a clasamentului, formatia Somesul Dej. Inca din start, jucatorii...

Echipele oaspete au facut "legea" in etapa cu numarul trei din Liga a V-a, zona Campia Turzii, acestea reusind sa se impuna in cinci partide jucate din totalul de sase. Partida cap de afis s-a jucat...

Arieșul Turda a remizat astazi, scor 1-1, pe terenul celor de la AFC Odorheiu Secuiesc, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IV-a, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a V-a.

- In general, stadioanele de fotbal sunt locul in care natura pare a fost scoasa cu totul afara, lasand loc doar omului si actiunilor acestuia. Titusi, un artist elvetian a reusit sa readuca natura in mijocul unui astfel de stadion, intr-un efort de a atrage atentia asupra incalzirii globale, noteaza…