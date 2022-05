FOTBAL Kylian Mbappe de la PSG a dezvăluit ce planuri are de viitor Starul fotbalului francez Kylian Mbappe se afla la finalul contractului sau cu Paris Saint-Germain. Fotbalistul a vorbit despre viitorul carierei sale. Kylian Mbappe a anuntat ca decizia referitoare la viitorul carierei sale este „aproape” luata, fara sa dezvaluie insa numele echipei la care va juca din sezonul viitor, informeaza AFP. Mbappe se afla la finalul contractului sau cu Paris Saint-Germain, club ai carui conducatori fac eforturi disperate pentru a-l convinge sa ramana pe Parc des Princes si sa evite plecarea sa la formatia spaniola Real Madrid, care l-a ofertat si in urma cu un an pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea clubului Paris Saint-Germain depune toate eforturile posibile pentru a-l convinge pe starul Kylian Mbappe sa ramana pe Parc des Princes si in sezonul viitor si sa refuze oferta venita de la Real Madrid, care il asteapta in capitala Spaniei in a

- Conducerea clubului Paris Saint-Germain incearca din rasputeri sa-l convinga pe Kylian Mbappe sa ramana pe Parc des Princes si in sezonul viitor, in condițiile in care Real Madrid se afla in „pole position” in lupta pentru semnatura starului francez.

- Suporterii prezenti la Arena Parc des Princes i-au intampinat pe jucatorii echipei de fotbal Paris Saint-Germain cu fluieraturi, cu exceptia lui Kylian Mbappe, al carui nume a fost aclamat, duminica cu ocazia meciului cu Bordeaux din Ligue 1, dupa deceptia generata de eliminarea gruparii pariziene…

- Suporterii ultras ai echipei de fotbal Paris Saint-Germain au cerut, sambata, demisia conducerii clubului parizian, o premiera de la preluarea gruparii franceze de catre proprietarii qatarieni in 2011, dupa noua "deziluzie" suferita miercuri in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal in…

- Finala din optimile de finala ale Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Paris Saint-Germain este cu siguranța cea mai așteptata partida a acestei saptamani! Adrenalina crește, cotele Betano sunt pe masura așteptarilor! Fa-ți cont și ai 100% Bonus de Bun Venit! DUEL DE GALA PENTRU UN LOC IN SFERTURILE…

- Real Madrid este intr-o forma buna inaintea bataliei cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor. “Galacticii” au invins-o pe Real Sociedad cu 4-1 in meciul etapei a 27-a din campionatul de fotbal al Spaniei. Bascii au deschis scorul dintr-un penalty, transformat de Mikel Oyarzabal.

- Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor , Chelsea, a invins-o pe Lille, cu scorul de 2-0, marti seara, la Londra, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a facut un pas important spre sferturi gratie golurilor marcate de germanul Kai Havertz (‘8) si de americanul Christian…