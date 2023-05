Stiri pe aceeasi tema

- Sambata este programata ultima etapa a turului din play-off-ul Ligii a IV-a. Runda are drept cap de afiș derby-ul oneștean de la varful clasamentului. Astfel, a doua clasata, Sportul Onești va primi vizita liderei Viitorul Curița/ Onești intr-un joc care poate simplifica sau, dimpotriva, complica lupta…

- La finalul acestei saptamani este programata ultima etapa din play-out-ul Ligii a III-a, care va intregi cadrul celor 19 echipe retrogradate in eșalonul al patrulea. In Seria 2, din care face parte și FC Dinamo Bacau, numele celor doua echipe retrogradate se cunosc de mai multa vreme. Astfel, cu doar…

- Magura 2012 Bacau a incheiat campionatul Seriei 1 cu o clasare meritorie Final de campionat in Liga a II-a la fotbal feminin. Un final care a suras singurei echipe de fotbal feminin la nivel de senioare a Bacaului, Magura 2012. Dupa ce in urma cu doua saptamani au surclasat cu 7-0 pe Vasas Femina FC2,…

- Schimbare de locație in ceea ce privește finala Cupei Romaniei la fotbal, faza județeana. Programat inițial la Targu-Ocna, ultimul act al Cupei, care va aduce fața in fața pe Gauss Bacau și Viitorul Curița/ Onești se va desfașura in Bacau, pe terenul „Green Club” (fosta Baza Nautica) din Șerbanești.…

- Campionatul Ligii a III-a continua pe doua fronturi. Unul dintre acestea vizeaza ultima etapa din play-out, programata la finalul saptamanii și care va decide cadrul echipelor retrogradate in eșalonul al patrulea. Principalul front ramane insa barajul de promovare. Odata arhivat play-off-ul, se cunosc…

- Cadere de cortina peste campionatul Diviziei A1 la volei feminin. Miercuri, in ziua in care Alba Blaj s-a impus la Targoviște și a caștigat pentru a șaptea oara titlul, CSM-Știința Bacau a fost invinsa a doua oara in play-out- de SCMU Craiova, incheiind astfel pe locul 10 sezonul. Scapata de retrogradare…

- Astazi, de la ora 17.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va gazdui a doua confruntare dintre CSM-Știința Bacau și SCMU Craiova, din cadrul fazei secunde a play-out-ului Diviziei A1 la volei feminin. Miza? Nu cine știe ce: locurile 9-10. Pentru o echipa care, dupa ce și-a obișnuit suporterii, decenii…

- Cu mult inainte de ora 12.00, anuntata pentru deschidere, sambata, 18 martie, sute de bacauani, in majoritate tineri, au luat cu asalt intrarea, ceea ce a determinat organizatorii sa permita accesul publicului mai repede, in noul spatiu in care va functiona o noua filiala a uneia dintre cele mai cunoscute…