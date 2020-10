Fotbal: Irlanda de Nord, surpriza finalelor barajelor pentru EURO 2020

Irlanda de Nord, adversara Romaniei in Liga Natiunilor, a produs o surpriza si s-a calificat in finala barajului pentru EURO 2020 la fotbal, joi, dupa ce a invins Bosnia in deplasare, cu 4-3, la loviturile de departajare.



Bosniacii au deschis scorul prin Krunic (13), dar McGinn e egalat dupa pauza (53). Meciul a ajuns la loviturile de departajare, unde Hajradinovic si Visca au ratat de la gazde, Saville de la oaspeti, iar Liam Boyce a transformat sutul decisiv si a dus echipa britanica mai aproape de EURO 2020.



Serbia a intrecut Norvegia cu 2-1, dupa prelungiri, in deplasare,…