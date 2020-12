Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, miercuri dimineata, pentru AGERPRES, ca incidentul rasist provocat de arbitrul roman Sebastian Coltescu la meciul Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir, din cadrul Ligii Campionilor, este "o fapta reprobabila", dar…

- Arbitrul roman Sebastian Coltescu, care a activat ca al patrulea oficial la meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, si-a cerut scuze pe Twitter pentru incidentul rasist la originea caruia s-a aflat si care a dus la suspendarea partidei de marti din Liga Campionilor. ''Imi…

- Incidentul provocat de Sebastian Colțescu la meciul de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, in urma caruia ambele echipe au parasit terenul la scurt timp dupa inceperea partidei, a facut titluri in presa de pe toate meridianele, noteaza digi24.ro. Marca, cotidian…

- Incidentul de la meciul de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, in urma caruia ambele echipe au parasit terenul la scurt timp dupa inceperea partidei, a facut titluri in presa de pe toate meridianele. Despre scandalul provocat de afirmația atribuita arbitrului roman Sebastian…

- Un scandal uriaș a pornit aseara la un meci de Liga Campionailor, unde arbitrul roman de rezerva Sebastian Colțescu a folosit cuvantul „negru” la adresa unui jucator de la Istanbul Basaksehir, fiind interpretat ca rasist. Meciul dintre Paris-Saint Germain si Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor…

- Manchester United se va prezenta in efectiv aproape complet la meciul cu Paris Saint-Germain, programat miercuri in Liga Campionilor la fotbal, a anuntat antrenorul echipei engleze, Ole Gunnar Solskjaer, in cursul unei conferinte de presa care a avut loc marti, informeaza AFP. …

- Neymar, starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, care a parasit terenul de joc in minutul 26 al partidei cu Istanbul Basaksehir (2-0), din Liga Campionilor la fotbal, ca urmare a unei accidentari la muschii aductori, va fi indisponibil pentru urmatoarele trei meciuri, conform unei informatii…

- Neymar, starul brazilian al echipei Paris Saint-Germain, a parasit terenul de joc in minutul 26 al partidei cu Istanbul Basaksehir (2-0), din Liga Campionilor la fotbal, ca urmare a unei accidentari la muschii aductori, relateaza AFP. Jucatorul, inlocuit cu Pablo Sarabia, s-a indreptat…