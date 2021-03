Fotbal: Ibrahimovic a sosit la Festivalul de la Sanremo pe motocicleta unui suporter milanez

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si antrenorul sarb Sinisa Mihajlovic vor interpreta in duet hit-ul din anii 70 ''Io, Vagabondo'', in cadrul Festivalului de la Sanremo, oferindu-le ocazia telespectatorilor din Italia sa vada si latura lor mai sensibila, nu doar pe cea de ''duri'',…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o noua dubla pentru Juventus Torino, in partida castigata fara probleme de echipa sa, cu scorul de 3-0, in fata "lanternei rosii" Crotone, luni seara, in cadrul etapei a 23-a a campionatului Italiei. Starul lusitan a marcat ambele goluri cu capul, in finalul…

- Atacantul roman Dennis Man, transferat recent de la FCSB la Parma, a declarat, joi, la prezentarea sa oficiala, ca idolul sau este Adrian Mutu, care a jucat si el la echipa italiana. "Fiind roman, trebuie sa spun ca Mutu m-a inspirat foarte mult cand eram copil, iar acum toti stim cine e Mutu, toti…

- AC Milan a suferit a doua înfrângere a sezonului din Serie A, Atalanta impunându-se cu un categoric 3-0 pe San Siro. Cu toate ca a ieșit învins de pe teren, Zlatan Ibrahimovic a oferit declarația zilei în fotbalul european. Camerele tv au surprins un dialog interesant…

- Clubul italian de fotbal Torino FC l-a numit in mod oficial, marti, pe Davide Nicola in postul de antrenor, in locul lui Marco Giampaolo, demis ca urmare a rezultatelor slabe din acest sezon, a anuntat gruparea aflata pe locul 18 (retrogradabil) in Serie A, citata de AFP. Nicola, in varsta de 47 ani,…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), care din cauza accidentarilor a stat departe de teren timp de sapte saptamani, va reveni in echipa sambata seara, in meciul de acasa cu Torino, din etapa a 17-a din Serie A, scrie AFP. Convocarea sa este o surpriza in contextul in care antrenorul…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic i-a indemnat pe colegii sai de la AC Milan sa aiba curajul sa viseze la castigarea titlului de campioni ai Italiei la fotbal, primul dupa o pauza de noua ani pentru gruparea "rossonera", informeaza Reuters. Milan ocupa fotoliul de lider al clasamentului din Serie…

- Atacantul international italian Mario Balotelli, aflat fara club din vara, a semnat, luni, un contract cu Monza, club de fotbal din Serie B aflat in proprietatea lui Silvio Berlusconi, a anuntat echipa lombarda de esalon secund, citata de AFP. "Primim intariri prin Mario Balotelli, care a semnat un…