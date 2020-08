Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, pe Etihad Stadium, in mansa secunda a optimilor de finala. City s-a impus cu acelasi scor ca in tur, prin golurile marcate de Raheem…

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, spune ca Real Madrid este capabila sa intoarca rezultatul din tur, pe 7 august, cand va avea loc returul dintre ''cetateni'' si ''galactici'' din optimile Ligii Campionilor. In tur, City…

- Real Madrid, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a dispus pe teren propriu, cu 2-0, de formatia Alaves, intr-o partida contand pentru etapa a 35-a din Primera Division, disputata vineri seara. Atacantul francez Karim Benzema a deschis scorul in minutul 11, in urma unui penalty…

- Un posibil duel intre FC Barcelona si Bayern Munchen ar putea avea loc in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. FC Barcelona va trebui sa treaca de Napoli (1-1 in turul optimilor), in timp ce Bayern are de indeplinit…

- Francezul Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, a comentat subiectul legat de noul format al Ligii Campionilor la fotbal, considerand ca nu este ''rau deloc", miercuri, in cursul unei conferinte de presa organizate inaintea partidei cu Valencia, programata joi in etapa a 29-a din…

- Roma, 22 mai /Agerpres/ - Antrenorul Jose Mourinho, aflat in prezent la echipa engleza de fotbal Tottenham, a dezvaluit vineri ca s-a decis sa o preia pe Real Madrid dupa semifinalele Ligii Campionilor 2009/2010, in care a eliminat FC Barcelona, relateaza EFE. ''Daca ar fi trebuit sa revin la…