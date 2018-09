Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema, atacantul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a felicitat selectionata Frantei pentru castigarea Cupei Mondiale din Rusia, dupa finala cu Croatia (4-2), informeaza agentia spaniola EFE. Benzema, care nu a fost convocat pentru Mondialul 2018 de catre selectionerul Didier Deschamps,…

- Youri Thielemans i-a luat locul lui Marouane Fellaini in unsprezecele de inceput al Belgiei, care intalneste Anglia in finala mica a Cupei Mondiale de fotbal 2018, sambata, de la ora 17,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), la Sankt Petersburg. Thomas Meunier, care a pierdut semifinala cu Franta din cauza…

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, readuce in prim plan o rivalitate istorica intre cele doua selectionate.Belgia conduce cu 30 de victorii in…

- CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL 2018. Confruntarea dintre echipele Frantei si Belgiei, care va avea loc marti, de la ora 21,00 (ora Romaniei), pe stadionul din Sankt Petersburg, in semifinalele Cupei Mondiale de...

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Franța este prima echipa calificata in semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia! La Nijni Novgorod, ”cocoșii galici” au deschis scorul chiar inainte de pauza, prin fundașul lui Real Madrid, Raphael Varane, in minutul 40.Un alt jucator care evolueaza in Spania, tot la Madrid,…

- Selectionerul echipei Peru, Ricardo Gareca, a declarat ca selectionata Frantei a meritat victoria (1-0), in meciul de joi, pe Ekaterinburg Arena, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal 2018. "Am intalnit un adversar care a meritat victoria. Sunt multumit de ce a facut echipa mea, a dat totul pe teren.…