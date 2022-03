Stiri pe aceeasi tema

- Șase echipe din Liga a 2-a joaca in play-off-ul de promovare, in vreme ce formațiile din cele doua grupe de play-out incearca sa evite retrogradarea. Primele doua clasate vor promova in Liga 1, in timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Program…

- Dupa ce a ratat calificarea in play-off, FC Buzau urmeaza sa evolueze in Grupa B a play-out-ului Ligii secunde. Adversarele echipei antrenate de Cristi Pustai vor fi Viitorul Pandurii Tg. Jiu, FC Brasov, Astra Giurgiu, Ripensia Timisoara, Unirea Constanta si Unirea Dej. Din cele șase meciuri, grație…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat clubul Gaz Metan Medias cu scaderea a inca 8 puncte pentru neplata datoriilor catre patru fosti angajati, informeaza, joi, site -ul oficial al FRF.Cei patru fosti angajati neplatiți sunt antrenorul principal Mihai Teja, secundul…

- Capitanul naționalei de fotbal a Rusiei, Artem Dzyuba, a fost atacat (verbal, doar, nu in teren și, cu atat mai puțin cu arme) de catre Vitaliy Mykolenko, noul fundaș al lui Everton, transferat de la Dinamo Kiev pentru 23 de milioane de euro. Acesta este pornit pe capitanul naționalei Rusiei, din cauza…

- Un suporter a fost impuscat mortal, sambata, in timpul incidentelor care au avut loc in orasul brazilian Sao Paulo dupa finala Cupei Mondiale a Cluburilor, pierduta la Abu Dhabi de Palmeiras in fata formației Chelsea, informeaza AFP, citata de Agerpres.Suporterul, in varsta de 35 de ani, impuscat in…

- Se pare ca nu suntem egali in fața infecției Covid-19. Pe langa respectarea masurilor de protecție – masca, distanțarea, igiena – și vaccinarea, grupa sanguina ar putea oferi un grad de protecție. Este concluzia mai multor studii recente. Unul dintre ele , publicat in revista Epidemics – citat de Closer.fr.…

- Florin Gardoș a anunțat ca și-a incetat relațiile contractuale cu echipa de fotbal Academica Clinceni. Inca nu știe la ce echipa va evolua mai departe. „Așa cum spuneam pe 10 ianuarie, azi a venit decizia LPF de incetare a raporturilor contractuale dintre mine și Academica Clinceni. Vreau sa ii mulțumesc…

- Ministerul chinez al Sporturilor a interzis tatuajele pentru jucatorii echipei naționale de fotbal și le-a cerut celor care au deja sa le „indeparteze".Puterea comunista din China vrea astfel sa puna capat tendințelor considerate vulgare, transmite NOI.md cu referire la Știri. De la muzica la jocuri…