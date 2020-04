Fotbal: FC Viitorul a reziliat de comun acord contractul cu atacantul camerunez Jacques Zoua

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni, ca a rezilia de comun acord contractul cu Dusan Uhrin Jr (52 de ani), antrenor care se afla la conducerea formatiei alb-rosii din 13 august 2019. "FC Dinamo Bucuresti si antrenorul principal Dusan Uhrin au convenit astazi incheierea pe cale amiabila a raporturilor…

- FC Viitorul Constanta a invins-o in deplasare pe Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (1-1), sambata, intr-o partida din etapa a doua a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Cristian Ganea (10), dar Academica a intors rezultatul prin golurile inscrise de internationalul…

- FC Farul Constanta si fotbalistul Madikaba Doumbia au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului.Ii multumim lui Doumbi pentru munca depusa in tricoul alb albastru si ii dorim multa bafta in cariera. Jucatorul in varsta de 26 de ani a evoluat pentru echipa noastra in ultimul sezon…

- Antrenorul principal al echipei FC Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spera ca elevii sai sa vina cu un rezultat pozitiv vineri, de la Cluj, dupa meciul cu CFR, din etapa a 25-a a Ligii I de fotbal. ''Mai sunt doua meciuri (din sezonul regulat - n.r.), ambele grele, dificile. Trebuie…

- Echipa de fotbal CFR 1907 Cluj si jucatorul Robert Tambe au ajuns la un acord privind rezilierea amiabila a contractului, a anuntat, joi, clubul ardelean pe site-ul sau oficial. Atacantul camerunez (25 ani) venise in iul 2018 la CFR, dar nu a reusit sa se impuna, adunand in sezonul trecut…

- Echipa de fotbal FC Viitorul Constanta a fost invinsa de echipa sarba Partizan Belgrad cu scorul de 1-0, miercuri, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Antalya (Turcia), potrivit site-ului clubului patronat de Gheorghe Hagi. Unicul gol al partidei a fost reusit de Nemanja Jovic (67).…

- FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu formatia MOL Vidi pentru transferul mijlocasului francez Lyes Houri, care va evolua in continuare la fosta campioana a Ungariei, potrivit news.ro.Citește și: A murit Cristina Țopescu In varsta de 24 de ani, Houri a evoluat pentru FC Viitorul…

- Universitatea Craiova a anunțat, sâmbata, ca a ajuns la un acord cu antrenorul Victor Pițurca pentru rezilierea contractului. Gruparea olteana a precizat ca Pițurca a fost cel care a cerut încheierea colaborarii, pe motiv ca "dorința sa de a câștiga campionatul nu a fost susținuta…