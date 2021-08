Stiri pe aceeasi tema

- Terell Ondaan, jucator ce a evoluat pana in prezent pentru formatia Grenoble, in a II-a liga franceza, a fost prezentat azi de FCU Craiova. Ondaan este un fotbalist polivalent. Joaca atat pe postul de atacant, cat și pe cel de extrema. Este un jucator format la Ajax Amsterdam, evoluand in prima liga…

- Dupa cateva zile de pregatire in Slovenia, Armin Gremsl i-a convins pe oficialii lui FCU Craiova sa-i intocmeasca un contract. Portarul austriac de 26 de ani si 1.90 metri a evoluat ultima data la SKN St. Polten si este evaluat de Transfermarkt la 200.000 de euro. Armin Gremsl a declarat ca este incatat…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a terminat la egalitate cu formatia slovena NK Bravo Ljubljana, 1-1 (1-1), marti, intr-un joc de verificare sustinut in stagiul de pregatire din Slovenia. Echipa antrenata de Adrian Mutu a deschis scorul prin belgianul William Baeten (10), dar a fost egalata la scurt…

- Echipa de fotbal FC U Craiova 1948 a anuntat, sambata, transferul fundasului ivorian Mamadou Bagayoko, care a jucat pentru formatia belgiana KV Mechelen pana in sezonul trecut. Fundasul dreapta are 16 meciuri la nationala Cote d'Ivoire si peste 200 de meciuri in campionatele primelor ligi…

- Imaginile filmate in centrul orașului Craiova, cu doi tineri alaturi de doi cai, au fost publicate de pagina de Facebook a postului de televiziune Oltenia TV , alaturi de povestea celor doi turiști straini. „Doi turiști din Germania și Noua Zeelanda au putut fi vazuți astazi prin centrul orașului, impreuna…

- Adrian Mutu e in pole-position pentru preluarea lui FC U Craiova 1948, dar nu toți oamenii de fotbal sunt de parere ca locul „Briliantului” ar fi in cazanul incins din Banie. Invitat in aceasa dimineața la GSP Live, Dorinel Munteanu (52 de ani), tehnician in prezent liber de contract, a comentat posibilitatea…

- Echipa FC U Craiova 1948, care a promovat in Liga I de fotbal, a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook ca se desparte de antrenorii Eugen Trica si Ovidiu Dananae, precum si de opt jucatori. ''Le multumim antrenorilor Eugen Trica si Ovidiu Dananae, precum si jucatorilor Ignacio…

- FC U Craiova 1948, nou-promovata in Liga I de fotbal, a perfectat primul sau transfer pentru sezonul viitor, mijlocasul ofensiv argentinian Juan Bauza, de la AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, potrivit paginii de Facebook a clubului din Banie. Bauza (25 ani) a mai evoluat in cariera sa la…