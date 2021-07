Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de fotbal FC Rapid a prezentat, luni, noile echipamente pe care le vor purta jucatorii in editia 2021-2022 a Ligii I in cadrul unei conferinte de presa organizate la Sala Rapid. Astfel, in noul sezon formatia giulesteana va disputa meciurile de pe teren propriu in visiniu, cele din…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au decis ca maine sa aiba loc prezentarea noilor echipamente de joc, pentru editia 2021 / 2022 a Ligii 1. Evenimentul nu se va mai face cu mare fast, intr-un cadru organizat, asa cum se intampla in trecut, ci in mediul virtual, pe site-ul oficial si pe pagina…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a decis ca in ediția 2021-2022 a Ligii a 3-a sa participa 100 de echipe, imparțite in 10 serii a cate 10 echipe. Competiția se va disputa in trei faze. Faza I. Sezon regulat, tur-retur, rezultand un total de 18 etape.Faza a II-a. In fiecare serie, se…

- Antrenorul formatiei Chindia Targoviste, Emil Sandoi, a afirmat, marti, ca este constient de faptul ca viitorul sezon al Ligii I de fotbal va fi mai greu decat precedentul avand in vedere ca Rapid si FCU Craiova au promovat in prima divizie. "Speram sa incheiem acest al doilea sezon la…

- FC Rapid, nou-promovata in Liga I, s-a reunit, luni, la Centrul de Fotbal Buftea in vederea inceperii pregatirilor pentru sezonul 2021-2022, la primul antrenament fiind prezenti 17 jucatori, informeaza site-ul oficial al gruparii giulestene. Au participat la prima sedinta de pregatire urmatorii fotbalisti:…

- Echipa de fotbal FC Rapid, nou-promovata in Liga I, s-a reunit, luni, la Centrul de Fotbal Buftea in vederea inceperii pregatirilor pentru sezonul 2021-2022, la primul antrenament fiind prezenti 17 jucatori, informeaza site-ul oficial al gruparii giulestene. Au participat la prima sedinta de pregatire…

- Multe voci vorbesc in aceasta perioada de o posibila instabilitate la Chindia, fie financiara, fie de lot. E evident faptul Post-ul Chindia va avea asigurat planul financiar și in urmatorul sezon al Ligii 1! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, 23 aprilie, și sambata, 24 aprilie, sunt programate partidele etapei a 17-a ale Ligii a III-a la fotbal. FC Viitorul II (locul 5, 23 p) va susține ultima partida pe teren propriu din ediția 2020/2021 contra penultimei clasate din Seria a III-a, Recolta Gheorghe Doja. Partida FC Viitorul II -…