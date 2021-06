Stiri pe aceeasi tema

- vSelectionata de fotbal a Olandei conduce formatia Austriei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc joi seara, de pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C a turneului final EURO 2020. Gazdele au deschis scorul prin Memphis Depay (11), dintr-un penalty, acordat in urma consultarii…

- Olanda si Austria au efectuat fiecare cate o modificare fata de prima etapa pentru meciul direct de joi seara, de pe Johan Cruijff ArenA din Amsterdam, in Grupa C a turneului final EURO 2020 la fotbal, noteaza Agerpres. In primul ''unsprezece'' al Olandei, Frank de Boer a renuntat la tanarul Timber…

- Olanda - Austria se joaca azi, de la 22:00, pe Johan Cruyff Arena, din Amsterdam. In cazul unui succes, „Portocala mecanica” iși va asigura prezența in optimile de finala ale Campionatului European. Austria și Olanda ocupa primele doua poziții in Grupa C, cu cate trei puncte, acolo unde și Ucraina a…

- De 13 ani aștepta naționala Oranje un succes la un Campionat European. Olanda a lipsit în 2016, iar în 2012 n-a câștigat niciun meci în grupe. Așadar, ultimul succes data de la turneu final continental din 2008.Grupa C: Olanda - Austria (ora 22.00, Amsterdam, Pro TV)În…

- Selectionerul reprezentativei de fotbal a Olandei, Frank de Boer, a declarat ca echipa sa poate fi mandra de victoria contra Ucrainei (3-2), in meciul disputat duminica la Amsterdam in Grupa C a EURO 2020, dar jucatorii sai trebuie sa invete din greselile facute in aparare, transmite Reuters. Olanda…

- Fundasul echipei nationale de fotbal a Austriei, David Alaba, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca el si colegii sai nu trebuie sa se multumeasca doar cu aceste trei puncte si ca e important sa joace bine in continuare pentru a se califica…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, duminica seara, dupa 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca jucatorii sai au facut istorie reusind prima victorie a selectionatei lor la un turneu final al Campionatului European. "Am jucat foarte bine astazi,…

- Selectionata de fotbal a Olandei a dispus cu 3-0 de echipa Georgiei, duminica, la Enschede, intr-o ultim,a partide de pregatire inaintea EURO 2020 (11 iunie-11 iulie). Cu un Memphis Depay aflat in mare forma, echipa antrenata de Frank de Boer a castigat fara probleme meciul cu echipa care miercuri invingea…