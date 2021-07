Stiri pe aceeasi tema

- Anglia va evolua in finala Campionatului European, dupa succesul obținut, miercuri, pe „Wembley”, impotriva Danemarcei, scor 2-1 dupa prelungiri. Nordicii au deschis scorul prin Mikkel Damsgaard (30), iar gazdele au egalat datorita unui autogol marcat de Simon Kjaer in minutul 39. In repriza a doua…

- Selectionata de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, in urma victoriei reusite in fata Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in a doua semifinala a competitiei.

- Selectionatele de fotbal ale Angliei si Danemarcei sunt la egalitate, 1-1 (1-1), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a cate 15 minute fiecare. Danemarca…

- Imensa sustinere populara de care se bucura Danemarca ii ofera ''energie suplimentara'' inaintea duelului cu Anglia din semifinalele EURO 2020 la fotbal, programat miercuri seara la Londra, a declarat selectionerul danez Kasper Hjulmand, care refuza eticheta de outsideri, informeaza…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare. Federico Chiesa…

- Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), loc sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Echipa de fotbal a Angliei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins formatia Germaniei cu scorul de 2-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in optimile de finala ale competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea)

- Selectionata de fotbal a Spaniei a surclasat echipa Slovaciei cu scorul de 5-0 (2-0), miercuri seara, pe Stadionul La Cartuja din Sevilla, in Grupa E a turneului final EURO 2020, iar acest succes i-a adus calificarea in optimile de finala. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Ady Ivascu)