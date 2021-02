Stiri pe aceeasi tema

- Caykur Rizespor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa cu scorul de 2-0 pe teren propriu, vineri seara, de BB Erzurumspor, in etapa a 24-a a campionatului Turciei, potrivit Agerpres. Pe Yeni Rize Sahir Stadi, oaspetii au deschis scorul in minutul 67 prin Aatif Chahechouche, pentru ca…

- Echipa de fotbal Kayserispor, antrenata de Dan Petrescu, a inregistrat a doua remiza consecutiva in campionatul Turciei, 1-1 duminica pe terenul lui Erzurumspor, intr-un meci din etapa a 24-a. Gazdele au deschis scorul in minutul 28, prin Aatif Chahechouhe, iar sase minute mai tarziu au ramas in inferioritate…

- Caykur Rizespor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa cu 2-1 in deplasare de Alanyaspor intr-un meci disputat sambata in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Turciei, gazdele reusind golul victoriei in minutul 90+5. Rizespor a condus dupa golul lui Montassar Talbi din minutul 25.…

- Fotbalistul echipei Kayserispor, Cristian Sapunaru, a fost eliminat, miercuri, la meciul de pe teren propriu cu formatia Alanyaspor, incheiat la egalitate, scor 1-1, in etapa a XXIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro. Pentru echipa antrenata de Dan Petrescu a inscris Maglica, in…

- Fundasul argentinian Nehuen Paz si mijlocasul suedez Besard Sabovic vor juca la Kayserispor, a anuntat luni gruparea din prima liga a Turciei, antrenata de Dan Petrescu. Nehuen Paz, care are 27 de ani, este imprumutat de la clubul italian Bologna pana la incheierea sezonului. Besard Sabovic,…

- Marius Șumudica a debutat cu o înfrângere pe banca tehnica a celor de la Rizespor, scor 1-0, pe terenul echipei Fenerbahce. Meciul a avut loc în etapa a 22-a din campionatul Turciei.​Akkan a înscris în propria poarta, în minutul 45+1.În minutul 86, Baiano…

- Mijlocasul roman Alexandru Maxim a marcat golul victoriei formatiei Gaziantep FK, cu scorul de 2-1, pe teren propriu, in fata echipei Kayserispor, la care antrenorul Dan Petrescu a debutat, sambata, in etapa a 19-a a campionatului de fotbal al Turciei. Gaziantep, la primul meci de campionat dupa despartirea…

- Gaziantep și Kayserispor se vor infrunta in runda #19 din campionatul Turciei, de la ora 15:00, iar meciul de debut al lui Dan Petrescu (53 de ani) se va disputa pe Gaziantep Stadyumu și va putea fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Dan Petrescu va debuta pe banca celor de la Kayserispor impotriva…