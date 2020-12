Clubul de fotbal FC Rapid Bucuresti a anuntat, vineri, pe site-ul sau oficial, ca fundasul stanga Enrichi Finica si antrenorul secund Stefan Grigorie au fost testati pozitiv cu SARS-COV-2.



Cei doi au intrat in izolare pentru urmatoarele doua saptamani, a precizat gruparea de liga a doua. Ei au avut simptome specifice infectiei cu coronavirus, insa in acest moment se simt bine.



Rapid a primit aviz favorabil pentru meciul de la Timisoara, cu ASU Poli, ce de va disputa duminica, de la ora 13:30, in etapa a 15-a a Ligii a II-a.



Fostul antrenor interimat Mihai Iosif…