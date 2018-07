Stiri pe aceeasi tema

- Franța a caștigat Cupa Mondiala din Rusia, iar Emmanuel Macron a sarbatorit izbanda in vestiar, alaturi de elevii lui Didier Deschamps. Imaginile au ajuns pe rețelele de socializare. ”Cu domnul Presedinte, traiasca Franta, traiasca Republica!”, a strigat Blaise Matuidi. ”Traiasca Franta, traiasca Republica!”,…

- Kylian Mbappe, varful Frantei in varsta de 19 ani, a ridicat deasupra capului Cupa Mondiala alaturi de coechipierii de la nationala, dupa ce a reusit sa marcheze in meciul cu nationala Croatiei. Partida s-a incheiat cu scorul de 4-2 pentru echipa lui Didier Deschamps, informeaza mediafax. Mbappe…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 - Ziua 25. Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminica, de la ora 18,00 (ora Romaniei), pe Stadionul Lujniki din Moscova (TVR 1, TVR HD), echipele Frantei, campioana mondiala in 1998, si Croatiei, care deja a reusit cea mai mare perfomanta din scurta…

- CM 2018. Luca Modric a fost dezamagit de reactia pe care englezii au avut-o inainte de meci, cand se credeau deja calificati. "Trebuie mereu sa respecti celelalte echipe si sa fii cu picioarele pe pamant. Indiferent ce spun altii, noi ne concentram pe ce avem de facut, dar este motivant cand vezi…

- CHIȘINAU, 2 iulie — Sputnik. Meciul cu Rusia din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal va fi un spectacol extraordinar pentru întreaga lume, a declarat Zlatko Dalic, antrenorul echipei naționale de fotbal a Croației, calificând echipa lui Stanislav Cercesov…

- Fostul fotbalist Zinedine Zidane s a nascut pe 23 iunie 1972 si este poreclit Zizou. Este un fost fotbalist si actual antrenor de fotbal francez de origine algeriana kabala. Potrivit Wikipedia, Zidane a jucat ca mijlocas ofensiv, fiind cunoscut pentru evolutia sa la nationala de fotbal a Frantei, Juventus…

- Zinedine Zidane, fostul antrenor al lui Real Madrid, a laudat calitatile lui Kylian Mbappe si ale echipei de fotbal a Frantei, despre care a spus ca are un potential real la Cupa Mondiala 2018, relateaza AFP. ''Mpabbe, la varsta lui si vazand ce face pe teren, este fabulos. Trebuie lasat linistit,…

- Real Madrid si Liverpool au jucat adevarate finale in fazele eliminatorii. Dupa ce a trecut de grupe, trupa lui Zinedine Zidane le-a eliminat pe PSG, Juventus si Bayern Munchen, in timp ce elevii lui Jurgen Klopp au trecut de FC Porto, Manchester City si AS Roma. Zinedine Zidane, antrenorul…