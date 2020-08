Clubul de fotbal CSM Politehnica Iasi a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, incetarea relatiilor contractuale cu antrenorul Mircea Rednic. "Multumim, Coach! Mircea (V)Rednic si-a incheiat, cu succes, mandatul la CSM Politehnica Iasi. Multumim pentru ca ai simtit, autentic, alb-albastru. Pentru dedicare. Pentru curajul de a fi umar la umar cu noi la greu. Pentru ca, impreuna, am reconfirmat traseul unui simbol. Iasiul a castigat un prieten, amintiri si o pagina de istorie fotbalistica. Pentru toate, vei fi respectat in Copou!", se arata in comunicatul gruparii…