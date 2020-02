Stiri pe aceeasi tema

- Slavko Perovic a fost lovit lovit violent de Iulian Cristea, cu piciorul in zona capului, și s-a prabușit pe gazon. Ambulanțele au intervenit la doua minute dupa ce sarbul a fost lovit, in timp ce jucatorii faceau semne disperate! Medicii de pe cele doua ambulanțe prezente la stadion au intervenit…

- Femeile sunt mai atrase de barbații cu trasaturi de psihopați, chiar și dincolo de aspectul fizic, potrivit unui studiu recent realizat de cercetatorii din Canada, citat de PsyPost, anunța MEDIAFAX.Concluzia studiului, publicat in Evolutionary Psychological Science, a fost aceea ca barbații…

- Lotul echipei de fotbal FCSB efectueaza marti dimineata vizita medicala, la Institutul National de Medicina Sportiva fiind prezenti 23 de jucatori, printre care si mijlocasul Darius Olaru, transferat de la Gaz Metan Medias. De la vizita medicala au absentat jucatorii Marko Momcilovic, Bogdan Planic,…

- Cristian Balgradean (31 de ani) e anunțat titular in derby-ul FCSB - CS Universitatea Craiova. Portarul vicecampioanei a oferit o reacție amuzanta cand a fost intrebat despre implicarea lui Gigi Becali la echipa. FCSB - CS Universitatea Craiova e duminica, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Brasovenii si turisti sunt asteptati, sambata, 21 decembrie, incepand cu ora 12.00, la Castelul Bran, la vernisajul Expozitiei „Colindam, Doamne, Colind! Ceata de feciori de la Daisoara”. Evenimentul ”Colindam, Doamne, Colind”, organizat in colaborare cu Centrul Cultural Reduta, iubitorii de tradiții…

- Traian Berbeceanu spune ca propunerea lui Marcel Vela de a-l numi șef de cabinet al ministrului de Interne il onoreaza și il responsabilizeaza, subliniind ca va urma o perioada cu multa munca, insa se bazeaza pe sprijinul profesioniștilor din Poliția Romana.„Propunerea domnului ministru Marcel…