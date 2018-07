Stiri pe aceeasi tema

- Un tip, Igor Premuzic a scris o scrisoare deschisa care i-ar fi placut lui sa-i aparțina lui Zlatko Dalic și a precizat ca este o scrisoare dintr-un univers paralel, nu a crezut ca intreaga lume va inghiți galușca. Rezultatul – toata presa straina și de la noi a crezut ca e adevarata și a publicat-o...…

- Selectionerul echipei Croatiei, Zlatko Dalic, a felicitat nationala Frantei pentru castigarea Cupei Mondiale de fotbal, dar a comentat ca intr-o astfel de finala nu se acorda un asemenea gen de penalty precum cel primit de ''les bleus'' pentru hent la Ivan Perisic. ''Nu se acorda…

- Naționalele Franței și Croației se intalnesc asta seara in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, pe stadionul Lujniki din Rusia. Nationalele de fotbal ale Frantei si Croatiei au efectuat aseara ultimul antrenament inaintea finalei. ”Cocosii galici” au intrat pe teren in formula completa, au facut…

- Jucatorilor mei vreau sa le spun: mergeti pe teren, jucati fotbal, nu fiti inhibati, fiti voi insiva, a declarat sambata selectionerul Croatiei, Zlatko Dalic, cu o zi inaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. "Acum nu mai exista presiune, iar eu nu voi adauga presiune inainte…

- Selectionata Angliei va evolua in formula sa obisnuita in meciul cu Croatia, de miercuri seara, de la ora 21,00 (ora Romaniei, TVR 1, TVR HD), pe Stadionul Lujniki din Moscova, in semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. In garnitura Croatiei s-a produs o modificare fata de meciul…

- Zlatko Dalic, selectionerul Croatiei, s-a aratat foarte satisfacut de calificarea echipei sale in semifinalele Cupei Mondiale 2018, dupa victoria in fata Rusiei, dar a precizat ca "ar fi pacat sa nu ajungem in finala". "Vreau sa-i felicit pe baieti pentru lupta, pentru efort si pentru…

- Selectionerul Islandei, Heimir Hallgrimsson, si-a laudat jucatorii pentru ca au dat totul in meciul pierdut vineri cu Nigeria (0-2), in cadrul grupei D a Cupei Mondiale din Rusia, si spera ca o victorie in fata Croatiei va aduce o calificare in extremis in optimile de finala. ''Super…

- "Trebuie sa acceptam decizia arbitrului", a declarat selectionerul nationalei Coreei de Sud, Shin Tae-yong, citat de agentia Yonhap dupa esecul suferit luni in fata Suediei (0-1) in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Suedia a primit penalty in minutul 65, dupa ce arbitrul a consultat reluarile…