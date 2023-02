Stiri pe aceeasi tema

- Agentul lui Christian Atsu a dezmintit, in cursul diminetii de miercuri, informatiile potrivit carora fotbalistul ar fi fost salvat, ieri, dintre daramaturile cutremurului care a lovit Turcia si Siria, relateaza Goal. Nana Sechere, agentul lui Christian Atsu, a publicat o declaratie in care informeaza…

- Agentul lui Christian Atsu, Nana Sechere, a dezmințit veștile care anunțau salvarea fotbalistului dintre daramaturile ramase in urma cutremurelor din Turcia și a anunțat ca sportivul este, in continuare, disparut.

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost gasit sub daramaturi in viața, dar ranit. Marți dimineața, informații venite de la jurnaliști turci susțin ca Christian Atsu a fost gasit in interiorul daramaturilor și este in viața.

- Fotbalistul ghanez Christian Atsu a fost scos de sub daramaturi, anunta, marti dimineata, jurnalistul turc Yagiz Sabuncuoglu. Acesta a afirmat ca jucatorul este in stare buna, dupa ce se afla la etajul 9 al unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurului devastator de luni dimineata. Luni seara,…

- Asociația de Fotbal din Ghana le-a cerut fanilor sa „se roage” pentru fostul atacant de la Chelsea și Newcastle, Christian Atsu, care ar fi prins sub darimaturi in urma cutremurelor devastatoare din Turcia, informeaza BBC, transmite digi24.ro. Atsu, in virsta de 31 de ani, impreuna cu directorul sportiv…

- Asociația de Fotbal din Ghana le-a cerut fanilor sa „se roage” pentru fostul atacant de la Chelsea și Newcastle, Christian Atsu, care ar fi prins sub daramaturi in urma cutremurelor devastatoare din Turcia, informeaza BBC, transmite digi24.ro.

- Asociația de Fotbal din Ghana le-a cerut fanilor sa „se roage” pentru fostul atacant de la Chelsea și Newcastle, Christian Atsu, care ar fi prins sub daramaturi in urma cutremurelor devastatoare din Turcia, informeaza BBC.

- Christian Atsu, fotbalist legitimat la gruparea Hatayspor, ar fi prins sub daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, iar Volkan Demirel (legenda a clubului Fenerbache) a cerut ajutorul autoritaților.