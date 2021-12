Fotbal Club Unirea Constanta, in insolventa! Azi, un nou termen in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- In dosarul cu numarul 7096 118 2021 compania Light System a cerut nularea HCL 439 28.12.2020, prin care s a decis o supraimpozitare de 400 pentru monumentul istoric Vila Regala din Mamaia. Procesul este programat sa inceapa la data de 17 ianuarie 2022, cazul fiind in atentia completului CA7 al Sectiei…

- Tribunalul Constanta a decis sa respinga cererea de anulare a Dispozitiei Primarului Constantei de desfiintare a pontonului si a platformei din lemn de la On Plonge Junior, din Mamaia. Compania a fost obligata si la plata cheltuielilor de judecata ale primarului cu acest proces, in suma de 4.046 de…

- Prahova Estival 2002 SA are sediul social in Neptun, municipiul Mangalia, si se ocupa de "Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasingldquo;. Societatea de Investitii Financiare "Transilvanialdquo; SA cere insolventa Prahova Estival 2002 SA Dosarul 8247 118 2021 se afla…

- Luv Team SRL este controlata de Maria Budi, cu 95 din capitalul social, si de Andreea Alexandra Leahu, cu 5 din capitalul social. Societatea comercala Luv Team SRL a intrat in insolventa Decizia a fost luata vineri, 29 octombrie 2021, de completul prezidat de magistratul Aniela Adriana Staicu, de la…

- Punct de lucru Alexandru Lapusneanu Restaurant Dobrogea. Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen in dosarul 5248 118 2020 privind insolventa societatii comerciale Monfrere SRL, unde asociat unic este Marian Roman. Cauza se va afla in atentia instantei pe data de 04 octombrie 2021. Pana in prezent…

- In dosar, Radu Mazare este acuzat de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata. Enache Marcela fostul secretar general al municipiului, din cadrul Consiliului Local Constanta , banuita de complicitate la abuz in serviciu,…

- Potrivit info sud est.ro, Teodosie a dat in judecata Universitatea Ovidius pentru ca nu i a prelungit postul de titular dupa 65 de ani. Zi importanta pentru IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului Georgeta Bogdan, judecator in cadrul Sectiei de contencios administrativ si fiscal din Tribunalul Constanta,…

- Pilistera Market SRL a inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta, un dosar avand ca obiect: suspendare executare act administrativ, dispozitia nr. 4682 16.08.2021 emisa de primarul Vergil Chitac Magistratii de la Tribunalul Constanta nu stabilit inca un termen in acest dosar in care parati sunt: primarul…