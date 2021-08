Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea, castigatoarea Ligii Campionilor, a castigat Supercupa Europei, dupa ce a invins, miercuri, pe Stadionul Windsor Park din Belfast, cu scorul de 6-5, dupa executarea loviturilor de departajare, echipa Villarreal, detinatoarea Ligii Europa.

- Chelsea și Villarreal se intalnesc azi, de la 22:00, la Belfast, in Supercupa Europei. Londonezii vin din postura echipei care s-a impus in Liga Campionilor, in timp ce ibericii sunt deținatorii Europa League. In așteptarea lui Romelu Lukaku, fotbalist care urmeaza sa fie prezentat la Chelsea, fanii…

- Selectionata de fotbal a Angliei s-a calificat in finala EURO 2020, in urma victoriei reusite in fata Danemarcei, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, miercuri seara, pe stadionul londonez Wembley, in a doua semifinala a competitiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1). AGERPRES (AS-editor:…

- Nationala de fotbal a Danemarcei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 (2-0), loc sambata seara, pe Stadionul Olimpic din Baku. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru Cojocaru)

- Campioana mondiala Franta va veni la Bucuresti in optimile de finala ale turneului final EURO 2020 la fotbal, deoarece a castigat Grupa F, dupa ce a terminat la egalitate cu campioana europeana Portugalia, 2-2 (1-1), miercuri seara, pe Puskas Arena din Budapesta. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea,…

- Chelsea o conduce pe Manchester City cu scorul de 1-0, la pauza finalei Ligii Campionilor la fotbal, sambata seara, pe Estadio do Dragao din Porto. Chelsea a deschis scorul prin Timo Werner, lansat superb de Mason Mount (42). AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Alexandru…

- Villarreal o conduce pe Manchester United cu scorul de 1-0, la pauza finalei Europa League la fotbal, care are loc miercuri seara, la Gdansk (Polonia). Gerard Moreno a deschis scorul in min. 29, in urma unei lovituri libere executate de Dani Parejo. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea,…