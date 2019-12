Fotbal: CFR Cluj a invins-o pe Celtic Glasgow cu 2-0 si s-a calificat in saisprezecimile Europa League

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat și partida retur cu Rennes, a ajuns la trei victorii in Europa League și mai are nevoie de o remiza din meciurile cu Lazio, in deplasare, și cu Celtic, acasa, pentru a se califica mai departe. Partida nu a fost ușoara pentru CFR. Campionii Romaniei au speculat insa perfect și au…

