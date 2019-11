Fotbal: Cel mai mult îmi place să joc ca inter, afirmă Nicolae Stanciu Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a declarat intr-un interviu acordat FRF TV, ca postul pe care ii place cel mai mult sa joace este cel de inter.



''Mijlocas ofensiv sau in linia mediana, imi plac ambele posturi, cert e ca nu-mi place sa joc intr-un sistem in care sa joc numar 10 si sa incerc doar sa stau acolo, sa primesc mingi sau sa nu vin inapoi. Pot sa fiu si unul dintre cei doi mijlocasi centrali, daca am un punct fix, un numar sase, iar cel mai mult imi place ca inter, sa jucam un sistem cu trei la mijloc, un defensiv si eu sa fiu unul din interi'', a spus Stanciu.

