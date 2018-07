Stiri pe aceeasi tema

- PSG a deschis scorul in meciul amical cu Bayern Munchen, insa nemții au revenit in a doua repriza și au marcat de trei ori. Golul partidei i-a aparținut lui Renato Sanches. Campioana Germaniei s-a impus cu 3-1 intr-o partida din cadrul "International Champions Cup".

- Gianluigi Buffon (40 de ani) s-a desparțit dupa 17 sezoane de Juventus și va imbraca tricoul campioanei Franței pentru cel puțin un an. Fanii parizieni l-au intampinat ca un adevarat idol. Italianul s-a pregatit astazi pentru prima data sub comanda lui Thomas Tuchel. Imprejurimile arenei Parc des Princes…

- Bayern Munchen, campioana Germaniei, o va infrunta pe Hoffenheim in prima etapa a celui de-al 56-lea sezon din Bundesliga, conform tragerii la sorti efectuate de Liga germana de fotbal (DFL). Bayern va primi vizita lui Hoffenheim, locul 3 in sezonul trecut, pe 24 august, in prima etapa a campionatului…

- Clubul englez de fotbal Arsenal Londra este aproape de a finaliza transferul portarului german Bernd Leno, de la Bayer Leverkusen, care va semna un contract pe cinci ani, conform presei britanice. Internationalul german poate deveni a doua achizitie pentru noul antrenor Unai Emery, dupa fundasul elvetian…

- Echipa Juventus Torino a decis sa activeze optiunea de cumparare a internationalului brazilian Douglas Costa de la campioana Germaniei, Bayern Munchen, in valoare de 40 milioane euro, a anuntat gruparea italiana. Costa, in varsta de 27 ani, fostul elev al lui Mircea Lucescu la Sahtior…

- Clubul german de fotbal Bayern Munchen a anuntat ca va negocia un posibil transfer al atacantului polonez Robert Lewandowski doar pentru oferte de 200 milioane de euro, relateaza revista Sport Bild. Pentru o suma inferioara, campioana Germaniei nu va lua in considerare nicio oferta si…

- Berlin, 4 iun /Agerpres/ - Selectionerul Joachim Loew a anuntat luni lotul de 23 jucatori ai Germaniei pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie - 15 iulie), in care apare portarul Manuel Neuer, in timp ce atacantul Leroy Sane nu a fost retinut, relateaza BBC. Din lotul provizoriu…

- Brazilianul Neymar este ''un artist, un jucator exceptional, unul din cei mai buni din lume'', a afirmat, duminica, noul antrenor al echipei Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, cu ocazia prezentarii sale oficiale, evocand faptul ca un jucator ''special'' are ''nevoie…